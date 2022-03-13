Украинский спецназ "зачистил" группу рашистов под Киевом и показал их убогую экипировку (фото)

Ирпенские парки стали немного чище

В Ирпене Киевской области, частично окруженном оккупантами, зачистили группу российских военных.

Об этом утром 13 марта отчитались в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что "зачистку" украинские спецназовцы провели вчера, 12 марта, в одном из парков Ирпеня.

Судя по "трофеям", которые удалось получить, были ликвидированы по меньшей мере трое оккупантов, — сержант Бугетаев, рядовой Зяблицев и некий Крючков, звание которого на экипировке указано не было.

Вещи ликвидированных оккупантов

Судя по их личных вещам, снарядили на "подвиги" оккупантов совсем неважно, — все выглядит заношенным и морально устаревшим.

"Мы когда-то убирали те парки от наркоманских шприцов, а теперь уровень вырос — убирают рашистов", "Слава героям-труженикам, которые проводят такие субботники! Мусор надо убирать", "Молодцы! ГУР МОУ за экологию", "Спасибо за уборку мусора, который печалит нашу землю", — среди прочего пишут в комментариях.

Реакция украинцев на ликвидацию группы россиян в Ирпене

Стоит заметить, что оккупанты пошли в атаку на Ирпень еще в первые дни войны, — это город-спутник Киева, и через него они хотели подобраться к столице. После этого населенный пункт много обстреливали.

Ранее "Телеграф" показывал видео из эвакуационного автобуса из Ирпеня, пассажиры которого передавали "привет" кровавому диктатору владимиру путину с пожеланиями смерти для него.