На Киевщине запретили гражданам ходить в лес: детали

В лес теперь можно только представителям ВСУ.

Чтобы обезопасить жителей области и предотвратить возникновение пожаров, на Киевщине приняли решение запретить посещать леса.

Согласно Указу Президента Украины "О введении военного положения в Украине", и Законе Украины "О правовом режиме военного состояния" с целью предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий запрещается въезд в леса региона (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, сообщает Вышгородская РГА в Facebook.

Во время военного положения леса разрешено посещать лишь представителям Вооруженных Сил Украины, командованием видов, отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.