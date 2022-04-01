Как работают банки в столице: адреса базовых отделений
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Какие базовые отделения "Приватбанка" и "Ощадбанка" работают в Киеве.
Из-за полномасштабного вторжения россии украинский бизнес был вынужден изменить режим работы. Во время войны банки регулярно обновляют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации безопасности.
"Телеграф" разобрался как работают основные банков Украины в Киеве: "Приватбанк" и "Ощадбанк".
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Как работает "Приватбанк" в Киеве:
"Приватбанк" работает в обычном режиме.
Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, в Киеве работают следующие базовые отделения:
- г. Киев, ш. Харьковское, 2
- г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А
- г. Киев, ул. Красноткацкая, 29
- г. Киев, ул. Алматинская, 2б
- г. Киев, ул. Дружбы Народов, 25
- г. Киев, ул. Срибнокильская, 24
- г. Киев, ул. Михаила Драгомирова, 18
- г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А
- г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8
- г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 14а
- г. Киев, ш. Харьковское, 56
- г. Киев, ул. Строителей, 36
- г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16
- г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19
- г. Киев, ул. Науки, 9
- г. Киев, ул. Ковпака, 29
- г. Киев, ул. Кольцова, 14К
- г. Киев, ул. Энтузиастов, 7
- г. Киев, ул. Симиренко, 14/9
- г. Киев, ул. Евгения Харченко, 29А
- г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5
- г. Киев, ул. Декабристов, 3
- г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3
- г. Киев, ул. Антоновича, 66
- г. Киев, ул. Чоколовский, 22
- г. Киев, ул. Лятошинского, 4
- г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 84
- г. Киев, ул. Миропольская, 2
- г. Киев, ул. Вышгородская, 45
- г. Киев, ул. Оболонский, 52
- г. Киев, ул. Пушкинская, 25
- г. Киев, ул. Оболонский, 16
- г. Киев, ул. Перова, 5
- г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
- г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26
- г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29
- г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 13А
- г. Киев, ул. Вышгородская, 26/2
- г. Киев, ул. Правды, 35
- г. Киев, ул. Теодора Драйзера, 4
- г. Киев, ул. Игната Юры, 7д
- г. Киев, ул. Победы, 27а
- г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
- г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 38/10, КОРП.268
- г. Киев, ул. Лесной, 23
- г. Киев, ул. Николая Кибальчича, 11в
- г. Киев, ул. Алишера Навои, 69
- г. Киев, ул. Белорусская, 10/18
Как работает "Ощадбанк" в Киеве:
Согласно сайту "Ощадбанка", в Киеве работают следующие базовые отделения:
- г. Киев, ш. Харьковское, 164
- г. Киев, проспект Мира, 13
- г. Киев, проспект Академика Глушкова, 31A
- г. Киев, Оболонский проспект, 15
- г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1
- г. Киев, проспект Петра Григоренко, дом. 40
- г. Киев, проспект Победы, 75/2
- г. Киев, ш. Харьковское, 21/6
- г. Киев, ул. Тимошенко Маршала, 12
- г. Киев, ул. Симиренко/Жолудева, 1/2
- г. Киев, ул. Якуба Коласа, 25
- г. Киев, ул. Игната Юры, 8
- г. Киев, ул. Тулузы, 3-А,
- г. Киев, ул. Депутатская, 30
- г. Киев, проспект Победы, 75/2
- г. Киев, пров. Квитневый, 9
- г. Киев, ул. Кирилловская, 121А
- г. Киев, ул. Героев Севастополя, 33
Отметим, что на время военного положения банки пошли на уступки по кредитам и продлили сроки действия карт. Все основные изменения вы можете посмотреть в нашем материале.
Кроме того, украинцев ожидает ряд нововведений в апреле.
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