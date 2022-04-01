Как работают банки в столице: адреса базовых отделений

Какие базовые отделения "Приватбанка" и "Ощадбанка" работают в Киеве.

Из-за полномасштабного вторжения россии украинский бизнес был вынужден изменить режим работы. Во время войны банки регулярно обновляют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации безопасности.

"Телеграф" разобрался как работают основные банков Украины в Киеве: "Приватбанк" и "Ощадбанк".

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Как работает "Приватбанк" в Киеве:

"Приватбанк" работает в обычном режиме.

Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, в Киеве работают следующие базовые отделения:

г. Киев, ш. Харьковское, 2

г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А

г. Киев, ул. Красноткацкая, 29

г. Киев, ул. Алматинская, 2б

г. Киев, ул. Дружбы Народов, 25

г. Киев, ул. Срибнокильская, 24

г. Киев, ул. Михаила Драгомирова, 18

г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А

г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8

г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 14а

г. Киев, ш. Харьковское, 56

г. Киев, ул. Строителей, 36

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16

г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19

г. Киев, ул. Науки, 9

г. Киев, ул. Ковпака, 29

г. Киев, ул. Кольцова, 14К

г. Киев, ул. Энтузиастов, 7

г. Киев, ул. Симиренко, 14/9

г. Киев, ул. Евгения Харченко, 29А

г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5

г. Киев, ул. Декабристов, 3

г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3

г. Киев, ул. Антоновича, 66

г. Киев, ул. Чоколовский, 22

г. Киев, ул. Лятошинского, 4

г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 84

г. Киев, ул. Миропольская, 2

г. Киев, ул. Вышгородская, 45

г. Киев, ул. Оболонский, 52

г. Киев, ул. Пушкинская, 25

г. Киев, ул. Оболонский, 16

г. Киев, ул. Перова, 5

г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24

г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26

г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29

г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 13А

г. Киев, ул. Вышгородская, 26/2

г. Киев, ул. Правды, 35

г. Киев, ул. Теодора Драйзера, 4

г. Киев, ул. Игната Юры, 7д

г. Киев, ул. Победы, 27а

г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36

г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 38/10, КОРП.268

г. Киев, ул. Лесной, 23

г. Киев, ул. Николая Кибальчича, 11в

г. Киев, ул. Алишера Навои, 69

г. Киев, ул. Белорусская, 10/18

Как работает "Ощадбанк" в Киеве:

Согласно сайту "Ощадбанка", в Киеве работают следующие базовые отделения:

г. Киев, ш. Харьковское, 164

г. Киев, проспект Мира, 13

г. Киев, проспект Академика Глушкова, 31A

г. Киев, Оболонский проспект, 15

г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1

г. Киев, проспект Петра Григоренко, дом. 40

г. Киев, проспект Победы, 75/2

г. Киев, ш. Харьковское, 21/6

г. Киев, ул. Тимошенко Маршала, 12

г. Киев, ул. Симиренко/Жолудева, 1/2

г. Киев, ул. Якуба Коласа, 25

г. Киев, ул. Игната Юры, 8

г. Киев, ул. Тулузы, 3-А,

г. Киев, ул. Депутатская, 30

г. Киев, проспект Победы, 75/2

г. Киев, пров. Квитневый, 9

г. Киев, ул. Кирилловская, 121А

г. Киев, ул. Героев Севастополя, 33

Отметим, что на время военного положения банки пошли на уступки по кредитам и продлили сроки действия карт. Все основные изменения вы можете посмотреть в нашем материале.

Кроме того, украинцев ожидает ряд нововведений в апреле.