Укр

Как работают банки в столице: адреса базовых отделений

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
"Приватбанк", "Ощадбанк" Новость обновлена 01 апреля 2022, 10:39
"Приватбанк", "Ощадбанк"

Какие базовые отделения "Приватбанка" и "Ощадбанка" работают в Киеве.

Из-за полномасштабного вторжения россии украинский бизнес был вынужден изменить режим работы. Во время войны банки регулярно обновляют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации безопасности.

"Телеграф" разобрался как работают основные банков Украины в Киеве: "Приватбанк" и "Ощадбанк".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Как работает "Приватбанк" в Киеве:

"Приватбанк" работает в обычном режиме.

Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, в Киеве работают следующие базовые отделения:

  • г. Киев, ш. Харьковское, 2
  • г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А
  • г. Киев, ул. Красноткацкая, 29
  • г. Киев, ул. Алматинская, 2б
  • г. Киев, ул. Дружбы Народов, 25
  • г. Киев, ул. Срибнокильская, 24
  • г. Киев, ул. Михаила Драгомирова, 18
  • г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А
  • г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8
  • г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 14а
  • г. Киев, ш. Харьковское, 56
  • г. Киев, ул. Строителей, 36
  • г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16
  • г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19
  • г. Киев, ул. Науки, 9
  • г. Киев, ул. Ковпака, 29
  • г. Киев, ул. Кольцова, 14К
  • г. Киев, ул. Энтузиастов, 7
  • г. Киев, ул. Симиренко, 14/9
  • г. Киев, ул. Евгения Харченко, 29А
  • г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5
  • г. Киев, ул. Декабристов, 3
  • г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3
  • г. Киев, ул. Антоновича, 66
  • г. Киев, ул. Чоколовский, 22
  • г. Киев, ул. Лятошинского, 4
  • г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 84
  • г. Киев, ул. Миропольская, 2
  • г. Киев, ул. Вышгородская, 45
  • г. Киев, ул. Оболонский, 52
  • г. Киев, ул. Пушкинская, 25
  • г. Киев, ул. Оболонский, 16
  • г. Киев, ул. Перова, 5
  • г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
  • г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26
  • г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29
  • г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 13А
  • г. Киев, ул. Вышгородская, 26/2
  • г. Киев, ул. Правды, 35
  • г. Киев, ул. Теодора Драйзера, 4
  • г. Киев, ул. Игната Юры, 7д
  • г. Киев, ул. Победы, 27а
  • г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
  • г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 38/10, КОРП.268
  • г. Киев, ул. Лесной, 23
  • г. Киев, ул. Николая Кибальчича, 11в
  • г. Киев, ул. Алишера Навои, 69
  • г. Киев, ул. Белорусская, 10/18

Как работает "Ощадбанк" в Киеве:

Согласно сайту "Ощадбанка", в Киеве работают следующие базовые отделения:

  • г. Киев, ш. Харьковское, 164
  • г. Киев, проспект Мира, 13
  • г. Киев, проспект Академика Глушкова, 31A
  • г. Киев, Оболонский проспект, 15
  • г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1
  • г. Киев, проспект Петра Григоренко, дом. 40
  • г. Киев, проспект Победы, 75/2
  • г. Киев, ш. Харьковское, 21/6
  • г. Киев, ул. Тимошенко Маршала, 12
  • г. Киев, ул. Симиренко/Жолудева, 1/2
  • г. Киев, ул. Якуба Коласа, 25
  • г. Киев, ул. Игната Юры, 8
  • г. Киев, ул. Тулузы, 3-А,
  • г. Киев, ул. Депутатская, 30
  • г. Киев, проспект Победы, 75/2
  • г. Киев, пров. Квитневый, 9
  • г. Киев, ул. Кирилловская, 121А
  • г. Киев, ул. Героев Севастополя, 33

Отметим, что на время военного положения банки пошли на уступки по кредитам и продлили сроки действия карт. Все основные изменения вы можете посмотреть в нашем материале.

Кроме того, украинцев ожидает ряд нововведений в апреле.

Теги:
#Киев #ПриватБанк #Ощадбанк
русская армия
Новости США
В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
русская армия
В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии
Дата публикации
Категория
В Белгороде пожар на нефтебазе
Ох уж эти курильщики: появилось видео начала пожара на нефтебазе в Белгороде
Дата публикации
Категория
Пересчет пенсий 1 апреля произойдет несмотря на войну
Перерасчет пенсий и налоговые каникулы: какие изменения ждут украинцев с 1 апреля
Дата публикации
Категория
На линии фронта остается еще несколько горячих точек
Угроза захвата Мариуполя весьма серьезна: свежие карты боевых действий в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев