Як працюють банки у столиці: адреси базових відділень
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Які базові відділення "Приватбанку" та "Ощадбанку" працюють у Києві.
Через повномасштабне вторгнення Росії український бізнес був змушений змінити режим роботи. Під час війни банки регулярно оновлюють інформацію про ті відділення, які можуть працювати з урахуванням безпекової ситуації.
"Телеграф" розібрався як працюють основні банки України в Києві: "Приватбанк" та "Ощадбанк".
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Як працює "Приватбанк" у Києві:
"Приватбанк" працює у звичайному режимі.
Як повідомив прес-секретар банку Олег Серга, у Києві працюють такі базові відділення:
- м. Київ, ш. Харкiвське, 2
- м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-А
- м. Київ, вул. Червоноткацька, 29
- м. Київ, вул. Алматинська, 2б
- м. Київ, бульв. Дружби Народiв, 25
- м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 24
- м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18
- м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А
- м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8
- м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14а
- м. Київ, ш. Харкiвське, 56
- м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36
- м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16
- м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
- м. Київ, просп. Науки, 9
- м. Київ, вул. Ковпака, 29
- м. Київ, бульв. Кольцова, 14К
- м. Київ, вул. Ентузiастiв, 7
- м. Київ, вул. Симиренка, 14/9
- м. Київ, вул. Євгенiя Харченка, 29А
- м. Київ, вул. Андрiя Малишка, 5
- м. Київ, вул. Декабристiв, 3
- м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3
- м. Київ, вул. Антоновича, 66
- м. Київ, бульв. Чоколiвський, 22
- м. Київ, вул. Лятошинського, 4
- м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84
- м. Київ, вул. Миропiльська, 2
- м. Київ, вул. Вишгородська, 45
- м. Київ, просп. Оболонський, 52
- м. Київ, вул. Пушкiнська, 25
- м. Київ, просп. Оболонський, 16
- м. Київ, бульв. Перова, 5
- м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
- м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
- м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29
- м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13А
- м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2
- м. Київ, просп. Правди, 35
- м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4
- м. Київ, вул. Гната Юри, 7д
- м. Київ, просп. Перемоги, 27а
- м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
- м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 38/10, КОРП.268
- м. Київ, просп. Лiсовий, 23
- м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, 11в
- м. Київ, просп. Алiшера Навої, 69
- м. Київ, вул. Бiлоруська, 10/18
Як працює "Ощадбанк" у Києві:
Згідно з сайтом "Ощадбанку", у Києві працюють такі базові відділення:
- м. Київ, ш. Харківське, 164
- м. Київ, проспект Миру, 13
- м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31А
- м. Київ, Оболонський проспект, 15
- м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1
- м. Київ, проспект Петра Григоренка, буд. 40
- м. Київ, проспект Перемоги, 75/2
- м. Київ, ш. Харківське, 21/6
- м. Київ, вул. Тимошенко Маршала, 12
- м. Київ, вул. Симиренка/Жолудєва, 1/2
- м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25
- м. Київ, вул. Ігната Юри, 8
- м. Київ, вул. Тулузи, 3-А,
- м. Київ, вул. Депутатська, 30
- м. Київ, проспект Перемоги, 75/2
- м. Київ, пров. Квітневий, 9
- м. Київ, вул. Кирилівська, 121А
- м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 33
Зазначимо, що на час воєнного стану банки пішли на поступки за кредитами та продовжили терміни дії карток. Всі основні зміни ви можете переглянути в нашому матеріалі.
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