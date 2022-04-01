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Як працюють банки у столиці: адреси базових відділень

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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"Приватбанк", "Ощадбанк" Новина оновлена 01 квітня 2022, 11:21
"Приватбанк", "Ощадбанк"

Які базові відділення "Приватбанку" та "Ощадбанку" працюють у Києві.

Через повномасштабне вторгнення Росії український бізнес був змушений змінити режим роботи. Під час війни банки регулярно оновлюють інформацію про ті відділення, які можуть працювати з урахуванням безпекової ситуації.

"Телеграф" розібрався як працюють основні банки України в Києві: "Приватбанк" та "Ощадбанк".

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Як працює "Приватбанк" у Києві:

"Приватбанк" працює у звичайному режимі.

Як повідомив прес-секретар банку Олег Серга, у Києві працюють такі базові відділення:

  • м. Київ, ш. Харкiвське, 2
  • м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-А
  • м. Київ, вул. Червоноткацька, 29
  • м. Київ, вул. Алматинська, 2б
  • м. Київ, бульв. Дружби Народiв, 25
  • м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 24
  • м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18
  • м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А
  • м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8
  • м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14а
  • м. Київ, ш. Харкiвське, 56
  • м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36
  • м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16
  • м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
  • м. Київ, просп. Науки, 9
  • м. Київ, вул. Ковпака, 29
  • м. Київ, бульв. Кольцова, 14К
  • м. Київ, вул. Ентузiастiв, 7
  • м. Київ, вул. Симиренка, 14/9
  • м. Київ, вул. Євгенiя Харченка, 29А
  • м. Київ, вул. Андрiя Малишка, 5
  • м. Київ, вул. Декабристiв, 3
  • м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3
  • м. Київ, вул. Антоновича, 66
  • м. Київ, бульв. Чоколiвський, 22
  • м. Київ, вул. Лятошинського, 4
  • м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84
  • м. Київ, вул. Миропiльська, 2
  • м. Київ, вул. Вишгородська, 45
  • м. Київ, просп. Оболонський, 52
  • м. Київ, вул. Пушкiнська, 25
  • м. Київ, просп. Оболонський, 16
  • м. Київ, бульв. Перова, 5
  • м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
  • м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
  • м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29
  • м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13А
  • м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2
  • м. Київ, просп. Правди, 35
  • м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4
  • м. Київ, вул. Гната Юри, 7д
  • м. Київ, просп. Перемоги, 27а
  • м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
  • м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 38/10, КОРП.268
  • м. Київ, просп. Лiсовий, 23
  • м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, 11в
  • м. Київ, просп. Алiшера Навої, 69
  • м. Київ, вул. Бiлоруська, 10/18

Як працює "Ощадбанк" у Києві:

Згідно з сайтом "Ощадбанку", у Києві працюють такі базові відділення:

  • м. Київ, ш. Харківське, 164
  • м. Київ, проспект Миру, 13
  • м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31А
  • м. Київ, Оболонський проспект, 15
  • м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1
  • м. Київ, проспект Петра Григоренка, буд. 40
  • м. Київ, проспект Перемоги, 75/2
  • м. Київ, ш. Харківське, 21/6
  • м. Київ, вул. Тимошенко Маршала, 12
  • м. Київ, вул. Симиренка/Жолудєва, 1/2
  • м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25
  • м. Київ, вул. Ігната Юри, 8
  • м. Київ, вул. Тулузи, 3-А,
  • м. Київ, вул. Депутатська, 30
  • м. Київ, проспект Перемоги, 75/2
  • м. Київ, пров. Квітневий, 9
  • м. Київ, вул. Кирилівська, 121А
  • м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 33

Зазначимо, що на час воєнного стану банки пішли на поступки за кредитами та продовжили терміни дії карток. Всі основні зміни ви можете переглянути в нашому матеріалі.

Крім того, на українців чекає низка нововведень у квітні.

Теги:
#Київ #ПриватБанк #Ощадбанк
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