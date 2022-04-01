Як працюють банки у столиці: адреси базових відділень

Які базові відділення "Приватбанку" та "Ощадбанку" працюють у Києві.

Через повномасштабне вторгнення Росії український бізнес був змушений змінити режим роботи. Під час війни банки регулярно оновлюють інформацію про ті відділення, які можуть працювати з урахуванням безпекової ситуації.

"Телеграф" розібрався як працюють основні банки України в Києві: "Приватбанк" та "Ощадбанк".

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Як працює "Приватбанк" у Києві:

"Приватбанк" працює у звичайному режимі.

Як повідомив прес-секретар банку Олег Серга, у Києві працюють такі базові відділення:

м. Київ, ш. Харкiвське, 2

м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-А

м. Київ, вул. Червоноткацька, 29

м. Київ, вул. Алматинська, 2б

м. Київ, бульв. Дружби Народiв, 25

м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 24

м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18

м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 9А

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14а

м. Київ, ш. Харкiвське, 56

м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36

м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19

м. Київ, просп. Науки, 9

м. Київ, вул. Ковпака, 29

м. Київ, бульв. Кольцова, 14К

м. Київ, вул. Ентузiастiв, 7

м. Київ, вул. Симиренка, 14/9

м. Київ, вул. Євгенiя Харченка, 29А

м. Київ, вул. Андрiя Малишка, 5

м. Київ, вул. Декабристiв, 3

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3

м. Київ, вул. Антоновича, 66

м. Київ, бульв. Чоколiвський, 22

м. Київ, вул. Лятошинського, 4

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84

м. Київ, вул. Миропiльська, 2

м. Київ, вул. Вишгородська, 45

м. Київ, просп. Оболонський, 52

м. Київ, вул. Пушкiнська, 25

м. Київ, просп. Оболонський, 16

м. Київ, бульв. Перова, 5

м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24

м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13А

м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2

м. Київ, просп. Правди, 35

м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4

м. Київ, вул. Гната Юри, 7д

м. Київ, просп. Перемоги, 27а

м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36

м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 38/10, КОРП.268

м. Київ, просп. Лiсовий, 23

м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, 11в

м. Київ, просп. Алiшера Навої, 69

м. Київ, вул. Бiлоруська, 10/18

Як працює "Ощадбанк" у Києві:

Згідно з сайтом "Ощадбанку", у Києві працюють такі базові відділення:

м. Київ, ш. Харківське, 164

м. Київ, проспект Миру, 13

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31А

м. Київ, Оболонський проспект, 15

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1

м. Київ, проспект Петра Григоренка, буд. 40

м. Київ, проспект Перемоги, 75/2

м. Київ, ш. Харківське, 21/6

м. Київ, вул. Тимошенко Маршала, 12

м. Київ, вул. Симиренка/Жолудєва, 1/2

м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25

м. Київ, вул. Ігната Юри, 8

м. Київ, вул. Тулузи, 3-А,

м. Київ, вул. Депутатська, 30

м. Київ, проспект Перемоги, 75/2

м. Київ, пров. Квітневий, 9

м. Київ, вул. Кирилівська, 121А

м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 33

Зазначимо, що на час воєнного стану банки пішли на поступки за кредитами та продовжили терміни дії карток. Всі основні зміни ви можете переглянути в нашому матеріалі.

Крім того, на українців чекає низка нововведень у квітні.