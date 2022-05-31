"Зачем ее пускать?": приезд экс-редактора российского "Первого канала" в Киев вызвал скандал в обществе (обновлено)

Предварительно известно, что женщина планировала принять участие в мероприятии лично

Бывшая работница "Первого канала" россии Марина Овсянникова, ставшая известной после своего выхода с плакатом "No War" во время эфира с выпуском новостей на одном из ведущих российских телеканалов, планирует провести пресс-конференцию в Киеве.

Об этом стало известно из анонса информагенства "Интерфакс-Украина", в пресс-центре которого в среду, 1 июня, пройдет встреча с Овсянниковой. Во время мероприятия экс-сотрудница кремлевского телеканала, а ныне внештатная журналистка немецкой газеты Die Welt планирует пообщаться с журналистами о том, как работает российская пропаганда.

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Следует отметить, что украинские журналисты довольно скептически отнеслись к выступлению российской пропагандистки в Киеве. В частности, журналистка издания "НВ" Кристина Бердинских на своей странице в соцсети написала, что не понимает для чего Овсянниковой проводить пресс-конференцию в украинской столице, если о страданиях обычных россиян от жестких санкций она может рассказывать и на Западе.

"Завтра Овсянникова в Киеве. Чтобы что? Она будет публично каяться и плакать? Рассказывать как обычные россияне страдают от санкций? Она это успешно делает на Западе. А здесь она зачем?", — говорится в тексте публикации.

Такую позицию поддержала и автор портала ""Телеграф" Юлия Забелина, считающая, что пускать российскую пропагандистку в Украину не нужно, мол, она и на Западе свои деньги отрабатывает.

В свою очередь главный редактор украинского издания "Бабель" призвал представителей СМИ проигнорировать мероприятие и не идти на пресс-конференцию экс-журналистки "Первого".

Следует отметить, что после скандала, спровоцированного новостью о приезде российской пропагандистки Марины Овсянниковой в Киев, издание "Интерфакс-Украина" официально сообщило об отмене пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды с ее участием.

Напомним, что Марина Овсянникова ворвалась в студию "Первого канала" с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам лгут", сам эфир экстренно переключился на трансляцию другого материала, однако женщина смогла несколько секунд побыть в кадре. В ее искренность тогда поверили не все украинцы, ведь она восемь лет участвовала в российской пропаганде. После самой "демонстрации" на "Первом" Овсянникову уволили с должности и привлекли к административной ответственности.