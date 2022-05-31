"Нащо її пускати?": приїзд ексредакторки російського "Першого каналу" до Києва спричинив скандал у суспільстві

Попередньо відомо, що жінка планує прийняти участь у заході особисто

Колишня працівниця "Першого каналу" росії Марина Овсянніков, котра стала відома після свого виходу із плакатом "No War" під час ефіру із випуском новин на одному з провідних російських телеканалів, планує провести пресконференцію у Києві.

Про це стало відомо з анонсу видання "Інтерфакс-Україна", у пресцентрі якого у середу, 1 червня, проходитиме зустріч з Овсянніковою. Під час заходу експрацівниця прокремлівського телеканалу, а нині позаштатна журналістка німецької газети Die Welt, планує поспілкуватися з журналістами про те, як працює російська пропаганда.

Наразі достеменно невідомо, чи буде Овсяннікова присутня на пресконференції фізично чи все ж обмежиться онлайн-включенням.

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Варто відзначити, що українські журналісти досить скептично віднеслися до виступу російської пропагандистки у Києві. Зокрема, журналістка видання "НВ" Крістіна Бердинських на своїй сторінці в соцмережі написала, що не розуміє для чого Овсянніковій проводити пресконференцію в українській столиці, якщо про страждання звичайних росіян від жорстких санкцій вона може розповідати і на Заході.

"Завтра Овсяннікова у Києві. Щоб що? Вона буде публічно каятися і плакати? Розповідати як звичайні росіяни страждають від санкцій? Вона це успішно робить на Заході. А тут вона навіщо?", — йдеться в тексті публікації.

Таку позицію підтримала й авторка порталу "Телеграф" Юлія Забєліна, котра вважає, що пускати російську пропагандистку до України не потрібно, мовляв, вона і на Заході свої гроші відробляє.

Своєю чергою головний редактор українського видання "Бабель" закликав представників ЗМІ проігнорувати захід і не йти на пресконференцію ексжурналістки "Першого".

Нагадаємо, що Марина Овсяннікова увірвалася до студії "Першого каналу" з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть", сам ефір екстрено переключився на трансляцію іншого матеріалу, проте жінка змогла кілька секунд побути у кадрі. У її щирість тоді повірили не всі українці, адже вона вісім років поспіль брала участь у російській пропаганді. Після самої "демонстрації" на "Першому" Овсяннікову звільнили з посади і притягнули до адміністративної відповідальності.