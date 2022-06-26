Ракетный удар по Киеву: Кулеба объяснил, какой ответ должна получить россия

Министр назвал имперализм россии "больным"

Массированный ракетный обстрел Киева утром 26 июня обернулся разрушениями жилой многоэтажки в Шевченковском районе столицы. Никакие сдерживания российского режима в виде уже введенных Западом на это не повлияли. Поэтому, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, иностранным партнерам нужно усилить давление на Москву.

Об этом дипломат заявил в личном Twitter. Он обратил внимание на то, что россияне абсолютно не делают разбора, кого следующим поразят их ракеты. Это подтверждает тот факт, что среди пострадавших есть гражданка рф и ее семилетняя дочь, мирно спавшие в момент попадания ракеты в дом.

"Саммит G7 должен ответить большими санкциями против россии и более тяжелым вооружением для Украины, — высказал свое мнение Кулеба. — Больной имперализм россии следует победить".

Также министр заявил, что помимо киевлян от атак российских оккупантов ежедневно страдает множество мирных украинцев.

Напомним, что встреча представителей стран "Большой семерки" будет проводиться с 26 по 28 июня в Испании. На этом саммите должен лично присутствовать американский лидер Джо Байден.

Также на мероприятие был приглашен и украинский президент Владимир Зеленский. Собрание G7 может принести Украине дополнительную помощь от Запада.