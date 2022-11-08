Эвакуация из Киева: Шмыгаль заявил о "честном разговоре" с украинцами

Эвакуация населения — это экстренный шаг

Российские оккупанты продолжают наносить удары по энергосистеме Украины. Однако говорить об эвакуации людей из-за состояния энергетической инфраструктуры пока не имеет смысла. Ситуация в Киеве, как и в любом не прифронтовом городе, на сегодняшний день является далекой от той, в которой можно было бы объявлять эвакуацию населения.

Правительство придерживается четкой позиции — эвакуацию следует объявлять в последнюю очередь, как экстренный шаг. А сейчас такой потребности нет. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правилен. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города, и тем более столицы", — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что правительство, энергетики и силы противовоздушной обороны продолжают работать. Делается все возможное, чтобы возобновить полноценную работу энергосистемы.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, сколько еще могут продолжаться аварийные отключения света в украинских городах.