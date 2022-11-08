Евакуація з Києва: Шмигаль заявив про "чесну розмову" з українцями

Евакуація населення – це екстрений крок

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергосистемі України. Однак говорити про евакуацію людей через стан енергетичної інфраструктури поки що не має сенсу. Ситуація в Києві, як і в будь-якому не прифронтовому місті, на сьогодні є далекою від тієї, в якій можна було б оголошувати евакуацію населення.

Уряд дотримується чіткої позиції — евакуацію слід оголошувати в останню чергу як екстрений крок. А зараз такої потреби немає. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знову повернуся до теми щодо евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошую на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого прифронтового міста, і тим більше столиці", — сказав Шмигаль.

Також прем’єр-міністр наголосив, що уряд, енергетики та сили протиповітряної оборони продовжують працювати. Робиться все можливе, щоб поновити повноцінну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, що у ДТЕК розповіли, скільки ще можуть тривати аварійні відключення світла в українських містах.