Кличко сделал новое заявление насчет эвакуации Киева

Украинская столица, город Киев, готовится к худшему сценарию, когда из-за массированных ракетных обстрелов со стороны россии в городе может полностью исчезнуть вода, тепло и свет. В то же время власти делают все возможное, чтобы этого не произошло, поэтому эвакуация население из города не предусмотрена.

Соответствующую информацию в своем очередном интервью для издания BBC сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Мы сделали запасы мазута для теплоснабжения, мы сделали в Киеве запасы пищи, воды. Мы сейчас сделали пункты обогрева, где люди могут провести какое-то время", – пояснил мэр, отметив, что эвакуация горожан не планируется.

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