Укр

"За Рязань": появились фото и видео последствий удара дронов по Киеву

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Атаку дронов на Киев 14 декабря посвятили мести за Рязань Новость обновлена 14 декабря 2022, 09:27
Атаку дронов на Киев 14 декабря посвятили мести за Рязань. Фото telegraf.com.ua

Столица впервые за долгое время подверглась массированной атаке

Утром в среду, 14 декабря, на Киев и область россия направила более десятка дронов-камикадзе, — большинство из них успешно сбили средства противовоздушной обороны, однако есть и разрушения.

В эфире телеканала "Киев" показали видео с места падения обломков и остатки дрона, на крыле которого было написано маркером "За Рязань".

Судя по всему, так операторы дронов хотели посвятить свою атаку мести за аэродром в Рязанской области, где еще 5 декабря случилась "бавовна".

По данным Киевской городской военной администрации, обломки дрона повредили два административных здания в Шевченковском районе столицы. Спасатели добавляют, что жертв среди людей в результате этого зафиксировано не было. Однако в доме поблизости выбило окна. На 08:50 в Киеве и области сбили 13 дронов-камикадзе.

В Шевченковском районе Киева упали обломки дрона
Так выглядит место падения обломков в Киеве, обошлось без жертв

По данным советника главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, также пострадал частный сектор в Вишневом под Киевом.

Повреждения в Вишневом под Киевом после атаки дронов 14.12.2022
Повреждения в Вишневом под Киевом после атаки дронов 14.12.2022

Остатки сбитого на Киевщине дрона также показал начальник региональной полиции Андрей Небытов:

Сбитый в Киевской области российский дрон
Сбитый в Киевской области российский дрон

Напомним, что довольно продолжительное время россия воздерживалась от атак беспилотников по Украине, — это связывали с тем, что их конструкция не позволяет использовать их на холоде.

Как сообщал "Телеграф", недавно атаки снова возобновились, эксперты связывают это с возможной модификацией "Шахедов".

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#Киев #Рязань #Дрон #Shahed 136