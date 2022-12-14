"За Рязань": появились фото и видео последствий удара дронов по Киеву

Столица впервые за долгое время подверглась массированной атаке

Утром в среду, 14 декабря, на Киев и область россия направила более десятка дронов-камикадзе, — большинство из них успешно сбили средства противовоздушной обороны, однако есть и разрушения.

В эфире телеканала "Киев" показали видео с места падения обломков и остатки дрона, на крыле которого было написано маркером "За Рязань".

Судя по всему, так операторы дронов хотели посвятить свою атаку мести за аэродром в Рязанской области, где еще 5 декабря случилась "бавовна".

По данным Киевской городской военной администрации, обломки дрона повредили два административных здания в Шевченковском районе столицы. Спасатели добавляют, что жертв среди людей в результате этого зафиксировано не было. Однако в доме поблизости выбило окна. На 08:50 в Киеве и области сбили 13 дронов-камикадзе.

Так выглядит место падения обломков в Киеве, обошлось без жертв

По данным советника главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, также пострадал частный сектор в Вишневом под Киевом.

Повреждения в Вишневом под Киевом после атаки дронов 14.12.2022

Остатки сбитого на Киевщине дрона также показал начальник региональной полиции Андрей Небытов:

Сбитый в Киевской области российский дрон

Напомним, что довольно продолжительное время россия воздерживалась от атак беспилотников по Украине, — это связывали с тем, что их конструкция не позволяет использовать их на холоде.

Как сообщал "Телеграф", недавно атаки снова возобновились, эксперты связывают это с возможной модификацией "Шахедов".