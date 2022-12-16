В Киеве после массированного обстрела не работает метро: что происходит на станциях

Предварительно, поезда не ходят из-за нехватки электроэнергии

В результате массированной ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в столице проблемы с работой метрополитена. Как передает корреспондент Телеграфа, на станции "Позняки" пассажиры заходят на станцию, оплачивают проезд, но сотрудники предупреждают, что поезда в подземке не ходят. Предварительно, из-за нехватки электроэнергии.

В поезд на станции "Позняки" вошли многие люди. Все ждали, пока заработает подземка, однако позже всех пассажиров попросили выйти из вагона. На станции огромная толпа.

Поезда не ходят даже после окончания воздушной тревоги.

Сотрудники станции по громкоговорителям сообщают, что пока не известно, когда метро заработает должным образом.

Отметим, что во время тревоги, длившейся четыре часа, на станции "Позняки" дважды выключалось освещение. Но очень быстро включали резервное питание.