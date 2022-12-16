Как Киеву жить и работать без электроснабжения: Кличко дал объяснение

Из-за вражеских обстрелов метрополитен превратится в бомбоубежище для мирных жителей

В результате прилетов вражеских ракет 16 декабря в Киеве начались перебои с электро- и водоснабжением, остановился коммунальный наземный и подземный транспорт. О масштабе разрушений на критических объектах инфраструктуры столицы пока неизвестно, но вопрос о том, как будет жить и работать украинская столица в случае длительного отсутствия электроснабжения, уже встал.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко пишет в своем Telegram-канале. Он дал понять, что городские власти постараются минимизировать последствия вражеских ударов.

Наземный транспорт

При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах электротранспорта будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей. Городская электричка тоже будет ходить: железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут.

Метро

В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты, объяснил мэр.

При этом на подземных станциях будут доступны интернет, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла, поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи, добавил Виталий Кличко.

Начальник КМВА Сергей Попко в своем Telegram-канале тоже прокомментировал ситуацию в столице. Он подтвердил, что в городе начались аварийные отключения. Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановлено. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводят автобусы. Метрополитен пока работает в качестве укрытия.

По его словам, во многих районах столицы продолжаются отключения водо- и теплоснабжения. Однако получить воду можно из бюветов в каждом районе Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ударов врага образовался дефицит электроэнергии до 50 процентов, из-за чего пришлось ввести чрезвычайную ситуацию.