Як Києву жити і працювати без електропостачання: Кличко дав пояснення

Через ворожі обстріли метрополітен перетвориться на бомбосховище для мирних жителів

Внаслідок прильотів ворожих ракет 16 грудня у Києві почалися перебої з електро- та водопостачанням, зупинився комунальний наземний та підземний транспорт. Про масштаб руйнувань на критичних об'єктах інфраструктури столиці поки невідомо, але запитання про те, як буде житиме і працюватиме українська столиця у разі тривалої відсутності електропостачання, вже постало.

Про це мер Києва Віталій Кличко пише у своєму Telegram-каналі. Він дав зрозуміти, що міська влада постарається мінімізувати наслідки ворожих ударів.

Наземний транспорт

У разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах електротранспорту працюватимуть автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно. Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального і мають автономні джерела енергії. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв. Міська електричка також ходитиме: залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин.

Метро

В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинено – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені, пояснив мер.

При цьому на підземних станціях будуть доступні інтернет, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла, тому треба одягати зимовий одяг і додатково мати теплі речі, додав Віталій Кличко.

Начальник КМВА Сергій Попко у своєму Telegram-каналі прокоментував ситуацію в столиці. Він підтвердив, що у місті почалися аварійні відключення. Рух електротранспорту, в тому числі і метро тимчасово призупинено. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює в якості укриття.

За його словами, в багатьох районах столиці тривають відключення водо- та теплопостачання. Однак отримати воду можна з бюветів у кожному районі Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті ударів ворога утворився дефіцит електроенергії до 50 відсотків, через що довелося запровадити надзвичайну ситуацію.