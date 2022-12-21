"Титанеса, браво!" Поступок киевской учительницы растрогал украинцев (видео)

Когда выбрал профессию действительно по призванию

Плановые, стабилизационные и аварийные отключения света уже стали для украинцев обыденностью и поводом проявить креатив, — так, киевская учительница стала звездой сети, проведя онлайн-урок прямо на улице.

Видео, как она общается с учениками, сидя на корточках перед супермаркетом с ноутбуком, завирусилось по столичным каналам утром в среду, 21 декабря.

Очевидцы сняли, как учительница общалась с учениками онлайн прямо на улице, сидя на корточках и поставив ноутбук на антипарковочный столбик.

Вероятно, дома у нее в связи с отключением электричества не ловила сеть, и пришлось давать урок там, где вышло ее "поймать", — прямо у супермаркета.

На видео попал момент, как педагог давала ученикам домашнее задание и объясняла, что такой задачи нет в учебнике, но она будет в тестах.

Стоит заметить, что такая самоотдача учительницы, которая даже в самых сложных условиях делает все возможное, чтобы обучить следующее поколение, приятно поразила украинцев.

"Титанесса", "Какая отдача", "Таких учителей единицы", "Учители наибольшие волонтеры в мире", "Браво", "Это просто невероятные люди. На морозе, и техника выстояла", "Нас не преодолеть", "Это призвание", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее героем украинцев стал преподаватель, который вел пару прямо из окопа.