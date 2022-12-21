"Титанеса, браво!" Вчинок київської вчительки зворушив українців (відео)

Коли вибрав професію справді за покликанням

Планові, стабілізаційні та аварійні відключення світла вже стали для українців буденністю і зайвим приводом проявити креатив — так, київська вчителька стала зіркою мережі, провівши онлайн-урок просто на вулиці.

Відео, як вона спілкується з учнями, сидячи навпочіпки перед супермаркетом з ноутбуком, завірусилося столичними каналами вранці в середу, 21 грудня.

Очевидці зняли, як вчителька спілкувалася з учнями онлайн прямо на вулиці, сидячи навпочіпки і поставивши ноутбук на антипаркувальний стовпчик.

Ймовірно, вдома у неї через відключення електрики не ловила мережа, і довелося давати урок там, де вийшло її "спіймати", — прямо біля супермаркету.

На відео потрапив момент, як педагог давала учням домашнє завдання та пояснювала, що такої задачі немає у підручнику, але вона буде в тестах.

Варто зауважити, що така самовіддача вчительки, яка навіть у найскладніших умовах робить все можливе, щоби навчити наступне покоління, приємно вразила українців.

"Титанеса", "Яка віддача", "Таких вчителів одиниці", "Вчителі найбільші волонтери у світі", "Браво", "Це просто неймовірні люди. На морозі, і техніка вистояла", "Нас не подолати", "Це покликання", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше героєм українців став викладач, який вів пару прямо з окопа.