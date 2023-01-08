Война закончилась? В Киеве на блокпосте ночью не пропустили машину с телами погибших воинов (фото)

Комендантский час имеет исключения, однако некоторым это не мешает демонстрировать свою значимость

Пока на нескольких направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои, украинские волонтеры не полагаются на помощь армии. Часто она состоит и из организации перевозки тел погибших героев на дом. К сожалению, иногда они сталкиваются с серьезными проблемами, как, например, произошло на днях в Киеве на одном из блокопостов. Спецмашину с маркировкой "Эвакуация 200" не пропустили в комендантский час в столицу.

Детали инцидента сообщила в Facebook журналистка Мирослава Илитьо. По ее словам, дежурный на блокопосте проигнорировал наличие всех разрешительных документов, включая ее журналистское удостоверение, выданное Минобороны.

Как рассказала Илитьо, неприятная ситуация произошла на "Чапаевке", которая находится на въезде в Киев по направлению из Обухова.

"Машина с маркировкой "Эвакуация 200" с телами в места окончательного захоронения попасть в комендантский час не может. На пароль не отвечают, на удостоверения общественной организации реагируют, что такой им не известен. Нужен пропуск, хотя для такого транспорта не обязательно, поскольку они представляются местными властями, а значит – на каждый город нужна отдельная. В конце концов, такая машина — сама по себе спецмашина", — пишет журналистка.

Тот же автомобиль с пометкой "200"

По ее словам, дежурный военный требовал у водителя-волонтёра технический паспорт и страховку на автомобиль. На демонстрацию удостоверения с отметкой "Пресса" боец отреагировал тоже весьма странно, заявив, что "видит только фото". По мнению Илитьо, это является прямым препятствием журналистской деятельности, ведь этот документ позволяет человеку свободно перемещаться по городу даже во время комендантского часа.

"Нас задерживают. В 05:01 мы вежливо прощаемся. Открыв машину, показав тела, — подчеркивает женщина. — Наш вывод: парень выпялил значимость, потому что может, потому что имеет оружие".

Журналистка Мирослава Илье

При этом наиболее сложно, считает Мирослава Илитьо, было водителю, ведь он занимается волонтерством, помогая павшим героям снова добраться домой. На этот раз поездка по телам погибших заняла трое суток, за которые перерывы на сон были все в той же машине на обочине дороги.

"К счастью, говорят водители, такие случаи скорее исключение. Но досадно, что и они имеют место быть, потому что на человечность тест никто не проходит, к сожалению", — резюмировала журналистка, призвав предоставить ситуации огласку, чтобы такого больше не повторялось.

Ее поддержали многие комментаторы, которых серьезно возмутило подобное отношение к погибшим военным.

Напомним, по приблизительным подсчетам, общее количество военнослужащих, погибших на фронте, может достигать 10 тысяч человек. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович. Такую статистику он озвучил в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, ранее называвшей гораздо большую цифру украинских потерь. Впоследствии представители политики не исправились: она имела в виду не только смертельные случаи, но и санитарные потери ВСУ.