Вовсе не 100 тысяч: Арестович назвал свою цифру потерь Украины в войне

В Офисе президента назвали свою цифру потерь среди украинских защитников

Советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина якобы потеряла во время вторжения 100 тысяч военнослужащих.

Во время беседы с российской журналисткой Юлией Латыниной Арестович сообщил, что все силы самообороны с начала полномасштабной войны потеряли 10 тысяч человек.

"Я никогда бы не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уже ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать", — сказал советник ОПУ.

По его словам, потери россиян в этой войне в восемь раз выше украинских.

Стоит отметить, что изначальное заявление фон дер Ляйен было изменено сразу после публикации, а фрагмент с числом потерь был вырезан. Позже директор по вопросам политических коммуникаций ЕК Дана Спинант сообщила, что озвученная цифра включает в себя не только убитых, но и раненых.

В то же время пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что озвучивать число потерь могут лишь глава государства, главнокомандующий ВСУ или министр обороны. Поэтому непонятно, почему об этом сейчас говорит Арестович.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что наиболее тяжелые бои в настоящее время разворачиваются в Донецкой области, где россияне продолжают наступление не считаясь с потерями. При этом он говорит, что уже до конца года оккупанты могут потерять 100 тысяч человек.