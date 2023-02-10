Укр

С детьми и собаками: тысячи киевлян прячутся в метро из-за ракетной атаки (эксклюзивные фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Киевляне прячутся от ракет на станции метро Новость обновлена 10 февраля 2023, 11:28
Киевляне прячутся от ракет на станции метро. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Во время массированной ракетной атаки станции метро служат укрытием для многих киевлян.

В пятницу, 10 февраля, с самого утра по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами.

На 11:00 известно о взрывах в Киеве, Харькове, Одесской, Николаевской, Полтавской и Кривом Роге — работает ПВО.

Украинцев просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Следует отметить, что для многих именно метро стало надежным укрытием.

Как киевляне ждут отбоя тревоги в подземке, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На станциях Киевского метрополитена граждане находятся с маленькими детьми и домашними питомцами. В метро спускаются люди всех возрастов, но все спокойные и собранные. В основном все просматривают телефоны и жду отбоя воздушной тревоги.

Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Киевляне прячутся в метро
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Люди ожидают отбоя воздушной тревоги
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Домашние любимцы тоже спускаются в подземку
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Этот красавец, видимо, уснул
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Люди сидят на лестнице станции метро
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Среди людей - много малышей
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Многие устроились на полу
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро
Киевляне заглядывают в телефоны и планшеты
Ракетная атака на Киев 10.02.2023 — люди прячутся на станциях метро

Фото: Ян Доброносов

Напомним, по данным Укрэнерго, россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах. Попадания привели к перебоям с электроснабжением.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома.

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#Метро #Ракетная атака #Киевы