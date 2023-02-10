С детьми и собаками: тысячи киевлян прячутся в метро из-за ракетной атаки (эксклюзивные фото)

Во время массированной ракетной атаки станции метро служат укрытием для многих киевлян.

В пятницу, 10 февраля, с самого утра по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами.

На 11:00 известно о взрывах в Киеве, Харькове, Одесской, Николаевской, Полтавской и Кривом Роге — работает ПВО.

Украинцев просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Следует отметить, что для многих именно метро стало надежным укрытием.

Как киевляне ждут отбоя тревоги в подземке, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На станциях Киевского метрополитена граждане находятся с маленькими детьми и домашними питомцами. В метро спускаются люди всех возрастов, но все спокойные и собранные. В основном все просматривают телефоны и жду отбоя воздушной тревоги.

Киевляне прячутся в метро

Люди ожидают отбоя воздушной тревоги

Домашние любимцы тоже спускаются в подземку

Этот красавец, видимо, уснул

Люди сидят на лестнице станции метро

Среди людей - много малышей

Многие устроились на полу

Киевляне заглядывают в телефоны и планшеты

Фото: Ян Доброносов

Напомним, по данным Укрэнерго, россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах. Попадания привели к перебоям с электроснабжением.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома.