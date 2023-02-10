С детьми и собаками: тысячи киевлян прячутся в метро из-за ракетной атаки (эксклюзивные фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1311
Во время массированной ракетной атаки станции метро служат укрытием для многих киевлян.
В пятницу, 10 февраля, с самого утра по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами.
На 11:00 известно о взрывах в Киеве, Харькове, Одесской, Николаевской, Полтавской и Кривом Роге — работает ПВО.
Украинцев просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Следует отметить, что для многих именно метро стало надежным укрытием.
Как киевляне ждут отбоя тревоги в подземке, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
На станциях Киевского метрополитена граждане находятся с маленькими детьми и домашними питомцами. В метро спускаются люди всех возрастов, но все спокойные и собранные. В основном все просматривают телефоны и жду отбоя воздушной тревоги.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, по данным Укрэнерго, россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах. Попадания привели к перебоям с электроснабжением.
Кроме того, в Голосеевском районе Киева обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома.