До мурашек: киевские школьники танцевали вальс в метро из-за воздушной тревоги (видео)

Танец выпускников растрогал пользователей сети

В киевских школах состоялся праздник последнего звонка, однако из-за воздушной тревоги ученикам пришлось спуститься в метро. Там выпускники станцевали традиционный вальс.

Видео с последнего звонка, который столичные школьники отпраздновали сегодня, 15 июня, были опубликованы в нескольких местных пабликах в Telegram.

В ходе торжества в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Потому ученики вместе с учителями спустились в безопасное место — метро.

Как отреагировала сеть

За день до праздника в Киевской городской государственной администрации объявили правила для празднования последнего звонка в школах в этом году.

"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", — сказал представитель КГГА.

То есть, в случае объявления сигнала воздушной тревоги во время мероприятия, все участники должны спуститься в укрытие. Это правило распространяется как на праздничные линейки, так и выпускные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летние каникулы у школьников в Украине в этом году стартуют с 16 июня. Однако документы ученики получат несколько позже.