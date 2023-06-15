До мурашок: київські школярі танцювали вальс у метро через повітряну тривогу (відео)
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Танець випускників зворушив користувачів мережі
У київських школах відбулося свято останнього дзвоника, проте через повітряну тривогу учням довелося спуститися в метро. Там випускники станцювали традиційний вальс.
Відео з останнього дзвінка, який столичні школярі відсвяткували сьогодні, 15 червня, було опубліковано у кількох місцевих пабліках у Telegram.
При цьому в мережі повідомляють, що під час урочистостей у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому учні разом з учителями спустилися у безпечне місце — метро.
За день до свята у Київській міській державній адміністрації оголосили правила для святкування останнього дзвоника у школах цього року.
"Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль проходитиме в умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека", — сказав представник КМДА.
Тобто, у разі оголошення сигналу повітряної тривоги під час заходу, всі учасники мають спуститись у притулок. Це поширюється як у святкові лінійки, і випускні.
Як відреагувала мережа
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літні канікули у школярів в Україні цього року стартують із 16 червня. Проте документи учні отримають дещо пізніше.