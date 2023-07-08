В центре Киева кафе перекрыло террасой тротуар: в сети негодуют (фото)

Постройка практически не оставила места пешеходам

В Киеве неподалеку от Крещатика одно из местных заведений начало устанавливать террасу на тротуаре, оставив пешеходам совсем немного места.

Как сообщил в своем Facebook пользователь сети Михаил Василенко, который обнародовал фотографию строительных работ.

"Pastis cafe на Шота Руставели 18 оставили целый метр тротуара для рядовых киевлян, все остальное для террасы и, пожалуй, департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации", — написал он.

После этого другие пользователи сети пошутили о том, что на месте еще надо поставить клумбы, чтобы полностью перекрыть проход.

Впрочем, нашлись и те, кто не поддержал возмущения других жителей города.

Как сообщалось ранее, скандалы со строительством в Киеве возникают с завидной регулярностью. Например, недавно стало известно, что на Осокорках в Дарницком районе столицы девелоперы начали строительство нового жилого комплекса даже несмотря на то, что тот участок считается природоохранной зоной. Мало того, этот участок считался заминированным после начала российского вторжения, однако застройщиков это не остановило.