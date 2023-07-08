У центрі Києва кафе перекрило терасою тротуар: у мережі обурилися (фото)

Будівництво практично не залишило місця пішоходам

У Києві неподалік Хрещатика один із місцевих закладів почав встановлювати терасу на тротуарі, залишивши пішоходам зовсім небагато місця.

Як повідомив у своєму Facebook користувач мережі Михайло Василенко, який оприлюднив фотографію будівельних робіт.

"Pastis cafe на Шота Руставелі 18 лишили цілий метр тротуару для пересічних киян, все інше для тераси і, мабуть, департаменту містобудування і архітектури Київської міської державної адміністрації", — написав він.

Після цього інші користувачі мережі пожартували, що на місці ще треба поставити клумби, щоб повністю перекрити прохід.

Втім, знайшлись і ті, хто не підтримав обурення інших мешканців міста.

Як повідомлялося раніше, скандали з будівництвом у Києві виникають із завидною регулярністю. Наприклад, нещодавно стало відомо, що на Осокорках у Дарницькому районі столиці девелопери розпочали будівництво нового житлового комплексу навіть попри те, що та ділянка вважається природоохоронною зоною. Мало того, ця ділянка вважалася замінованою після початку російського вторгнення, проте забудовників це не зупинило.