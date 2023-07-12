Отличная работа сил ПВО: что известно о ночной атаке дронов на Киев

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало

В ночь на 12 июля Киев подвергся массированной атаке вражескими дронами. Тревога в столице и регионе длилась более двух часов, за это время наши защитники уничтожили все воздушные цели оккупантов.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, атака наносилась беспилотниками типа "шахед".

"504-ый день полномасштабного вторжения россии в Украину… После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву", — уточнил он.

Попко отметил, что ночью информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Также он поблагодарил защитников нашего неба за отличную работу.

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи – не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно, свою жизнь", — завершил он.

Более детальная информация об ударе также будет доступна в утренней сводке Воздушных сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 июля в небе над Украиной сбили 26 "шахедов".