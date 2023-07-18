В Киеве вспышка кишечной инфекции: больных выявили в пяти районах
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Заведение общепита уже проверяют
В Киеве произошла вспышка острой кишечной болезни вследствие отравления некачественными продуктами в одном из городских общепитов.
Как сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook, сообщения об инфицировании среди жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов столицы поступили 17-18 июля.
"По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление гражданами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района г. Киева", — говорится в сообщении.
Все инфицированные в настоящее время пребывают на лечении в городских медучреждениях. Профильные службы уже начали проверку заведения.
В Киевском ЦКПБ также дали краткую инструкцию о том, что делать, чтобы снизить риски инфицирования подобными болезнями:
- поддерживать чистоту на кухне и следить за гигиеной рук;
- отделять сырую пищу от приготовленной;
- тщательно готовить пищу;
- соблюдать правила хранения пищи;
- использовать безопасную воду и свежие продукты.
Там также рекомендуют при первом подозрении на отравление немедленно обращаться к врачам.
Как сообщалось ранее, в прошлом месяце случай массового отравления в заведении общественного питания был зафиксирован во Львове. Тогда в больницу попали около 15 человек.