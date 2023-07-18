У Києві спалах кишкової інфекції: хворих виявили у п’яти районах

Заклад громадського харчування вже перевіряють

У Києві стався спалах гострої кишкової хвороби внаслідок отруєння неякісними продуктами в одному з міських закладів громадського харчування.

Як повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook, повідомлення про інфікування серед мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці надійшли 17-18 липня.

"За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання громадянами 15-17 липня неякісної готової продукції у громадському харчуванні Подільського району м. Києва", — йдеться у повідомленні.

Усі інфіковані наразі перебувають на лікуванні у міських медустановах. Профільні служби вже розпочали перевірку закладу.

У Київському ЦКПХ також дали коротку інструкцію щодо того, що робити, щоб знизити ризики інфікування подібними хворобами:

підтримувати чистоту на кухні та стежити за гігієною рук;

відокремлювати сиру їжу від приготовленої;

ретельно готувати їжу;

дотримуватись правил зберігання їжі;

використовувати безпечну воду та свіжі продукти.

Там також рекомендують за першої підозри на отруєння негайно звертатися до лікарів.

Як повідомлялося раніше, минулого місяця випадок масового отруєння у закладі громадського харчування було зафіксовано у Львові. Тоді до лікарні потрапили близько 15 людей.