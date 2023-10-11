Кто ответит за базар? Арендатор Житнего рынка должен Киеву миллионы, но горожан просят скинуться на ремонт

На ремонт крыши который должен осуществить арендатор, горожан зовут скинуться 2 миллионами гривен

В субботу-воскресенье, 7-8 октября, украинский шеф-повар и активист Евгений Клопотенко провел на территории столичного Житнего рынка фестиваль, целью которого он назвал сбор средств на ремонт крыши главного здания рынка и на нужды бригады спецназначения "Азов". Сколько средств необходимо было собрать на нужды ВСУ активист не озвучил, а вот на ремонт крыши рынка необходимы 2 млн гривен.

Такие данные активист назвал на своей странице в Facebook. И это вызывает некоторые вопросы.

Житний рынок – старейший в Киеве

Хотя современное крытое здание Житнего рынка появилось в столице только в 1980 году, площадь на его месте использовали с торговыми целями едва ли не со времен Руси и уж точно в XV веке, когда на ней проводили ярмарки.

За время, прошедшее с момента строительства в 1980-м, здание нуждалось в реконструкции, что обещалось городскими властями минимум с 2018 года, поскольку сам рынок остается коммунальным имуществом. Правда, денег на это у городских властей так и не нашлось, и они решили выйти из положения другим способом – сдать в аренду часть территории рынка. Однако из-за российского вторжения сделать это смогли лишь осенью 2022-го года и уже тогда к арендатору появились вопросы.

Новая крыша, рестораны и 1,2 млн грн в месяц от немецкого инвестора

Как сообщало издание "Вечерний Киев", арендатор определялся на открытом электронном аукционе и обязался не только платить за аренду части рынка 1,2 млн грн в месяц, но и провести капитальный ремонт здания рынка и сохранить "продовольственный" профиль Житнего. Взамен инвестору разрешалось разместить на взятой в аренду территории заведения общественного питания.

Последнее условие было очень важным, ведь победителем аукциона в октябре 2022-го стало ООО "Танджерин", чей основной профиль как раз и предполагал деятельность ресторанов. Хотя официальным владельцем фирмы, по данным сервиса YouControl, является Валерий Аракчеев, реальным владельцем фирмы назвали немецкого бизнесмена Флориана Болена, за месяц до того купившего известную сеть ресторанов Tarantino Family.

Уже к июню 2023-го выяснилось, что заявленный как "надежный инвестор" Флориан Болен не выполняет свои обязательства, и КП "Житний рынок" подало на него в Хозяйственный суд Киева за неуплату арендной платы. Как оказалось, ООО "Танджерин" к 12 июня 2023-го за три месяца задолжало 3,7 млн грн арендной платы и еще 628 тысяч гривен пени, инфляционных потерь и прочего.

Судебные слушания по данному вопросу продолжаются в судах, что говорит о том, что свои долги "Танджерин" так и не погасил.

Заплатить 2 миллиона за бизнесмена, связанного с российскими агрессорами в розыске?

Любопытно, что подтвердил информацию СМИ о немецком инвесторе для Житнего рынка экс-владелец сети ресторанов Tarantino Family Дмитрий Федотенков. Бизнесмен тем самым связал ООО "Танджерин", сеть ресторанов и ее владельца Флориана Болена.

За самим Дмитрием Федотенков тянется серьезный скандальный и даже криминальный шлейф. Так, в июне 2022 года стало известно об обысках в офисах сети ресторанов Tarantino Family по подозрению в финансировании российской агрессии.

Дмитрий Федотенков

По версии следствия, из 70 ресторанов сети — 12 находились в россии и так и не были проданы к 24 февраля, более того, часть средств из Украины владельцы якобы выводили именно в рф и на Кипр. Правда, в самой компании это опровергли, назвав обыски и обвинения беспочвенными.

Но все это оказалось лишь началом проблем Дмитрия Федотенкова с правоохранителями. Даже продажа Tarantino Family не избавила его от неприятностей. Так, в мае 2023 года он получил подозрение по делу о рейдерстве "Укрбуда". А в августе, по данным СМИ, был объявлен в международный розыск.

Любопытно, что в своем интервью для издания Цензор экс-владелец корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, сам проходящий в ряде уголовных производств в качестве подозреваемого, назвал Дмитрия Федотенкова виновным в рейдерстве "Укрбуда". Более того, по словам Микитася, в этой истории якобы принимал участие нынешний замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров.

Возвращаясь к современной истории Житнего рынка, Евгений Клопотенко поделился своим видением будущего объекта и заявил, что рынок должен быть сохранен и как продовольственный рынок, и как часть истории города. Кто за это должен заплатить, активист не уточнил, но добавил, что "вопросы с текущим инвестором Житнего должны быть урегулированы".

Вместе с тем столичные власти даже выделяя на ремонт почти миллиард гривен часто не могут обеспечить качественное выполнение работ. Как это случилось с обрушением Дегтяревского моста в столице, когда прямо во время реконструкции обрушились ряд балок инженерного сооружения.