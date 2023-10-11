Хто відповість за ринок? Орендар Житнього ринку винен Києву мільйони, але городян просять скинутися на ремонт

На ремонт даху, який має здійснити орендар, городян закликають скинутися 2 мільйонами гривень

У суботу-неділю, 7-8 жовтня, український шеф-кухар та активіст Євген Клопотенко провів на території столичного Житнього ринку фестиваль, метою якого він назвав збір коштів на ремонт даху головної будівлі ринку та на потреби бригади спецпризначення "Азов". Скільки коштів необхідно було зібрати на потреби ЗСУ, активіст не озвучив, а от на ремонт даху ринку необхідні 2 млн гривень.

Такі дані активіст назвав на своїй сторінці у Facebook. І це викликає певні питання.

Житній ринок – найстаріший у Києві

Хоча сучасний критий будинок Житнього ринку з’явився в столиці тільки в 1980 році, площу на його місці використовували з торговельними цілями чи не з часів Русі і точно в XV столітті, коли на ній проводили ярмарки.

За час, що минув з моменту будівництва 1980-го, будівля потребувала реконструкції, що обіцялося міською владою щонайменше з 2018 року, оскільки сам ринок залишається комунальним майном. Щоправда, грошей на це у міської влади так і не знайшлося, і вона вирішила вийти зі становища іншим способом – здати в оренду частину території ринку. Однак через російське вторгнення зробити це змогли лише восени 2022-го року і вже тоді до орендаря постали питання.

Новий дах, ресторани та 1,2 млн грн на місяць від німецького інвестора

Як повідомляло видання "Вечірній Київ", орендар визначався на відкритому електронному аукціоні та зобов’язався не лише платити за оренду частини ринку 1,2 млн грн на місяць, а й провести капітальний ремонт будівлі ринку та зберегти "продовольчий" профіль Житнього. Натомість інвестору дозволялося розмістити на узятій в оренду території заклади громадського харчування.

Остання умова була дуже важливою, адже переможцем аукціону у жовтні 2022-го стало ТОВ "Танджерін", чий основний профіль якраз і передбачав діяльність ресторанів. Хоча офіційним власником фірми, за даними сервісу YouControl, є Валерій Аракчеєв, реальним власником фірми назвали німецького бізнесмена Флоріана Болена, який за місяць до того купив відому мережу ресторанів Tarantino Family.

Вже у червні 2023 року з’ясувалося, що заявлений як "надійний інвестор" Флоріан Болен не виконує своїх зобов’язань, і КП "Житній ринок" подало на нього до Господарського суду Києва за несплату орендної плати. Як виявилося, ТОВ "Танджерін" до 12 червня 2023 року за три місяці заборгувало 3,7 млн грн орендної плати та ще 628 тисяч гривень пені, інфляційних втрат та іншого.

Судові слухання з цього питання тривають у судах, що свідчить про те, що свої борги "Танджерін" так і не погасив.

Заплатити 2 мільйони за бізнесмена, пов’язаного з російськими агресорами у розшуку?

Цікаво, що підтвердив інформацію ЗМІ про німецького інвестора для Житнього ринку екс-власник мережі ресторанів Tarantino Family Дмитро Федотенко. Бізнесмен тим самим пов’язав ТОВ "Танджерін", мережу ресторанів та її власника Флоріана Болена.

За самим Дмитром Федотенко тягнеться серйозний скандальний і навіть кримінальний шлейф. Так, у червні 2022 року стало відомо про обшуки в офісах мережі ресторанів Tarantino Family за підозрою у фінансуванні російської агресії.

Дмитро Федотенко

За версією слідства, з 70 ресторанів мережі — 12 перебували в росії і так і не були продані до 24 лютого, більше того, частину коштів з України власники нібито виводили саме в росію і на Кіпр. Щоправда, у самій компанії це спростували, назвавши обшуки та звинувачення безпідставними.

Але все це виявилося лише початком проблем Дмитра Федотенкова із правоохоронцями. Навіть продаж Tarantino Family не позбавив його неприємностей. Так, у травні 2023 року він отримав підозру у справі про рейдерство "Укрбуду". А в серпні, за даними ЗМІ, його було оголошено у міжнародний розшук.

Цікаво, що у своєму інтерв’ю для видання Цензор екс-власник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, який сам проходить у низці кримінальних проваджень як підозрюваний, назвав Дмитра Федотенкова винним у рейдерстві "Укрбуду". Більше того, за словами Микитася, у цій історії нібито брав участь нинішній заступник голови Офісу президента України Олег Татаров.

Повертаючись до сучасної історії Житнього ринку, Євген Клопотенко поділився своїм баченням майбутнього об’єкту та заявив, що ринок має бути збережений і як продовольчий ринок, і як частина історії міста. Хто за це має заплатити, активіст не уточнив, але додав, що "питання з поточним інвестором Житнього мають бути врегульовані".

Водночас столична влада навіть виділяючи на ремонт майже мільярд гривень часто не може забезпечити якісне виконання робіт. Як це сталося з обвалом Дегтярівського мосту в столиці, коли прямо під час реконструкції обрушилася низка балок інженерної споруди.