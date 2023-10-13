Киевляне могут получать коммунальные счета по-новому: как и зачем это делать

Жителям столицы предлагают активно отказываться от бумажных счетов

В Киеве все желающие могут получать счета за коммунальные услуги в электронном виде. И если раньше на формирования электронного счета требовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе "Центра коммунального сервиса". Так, отказаться от бумажного счета-уведомления теперь станет еще проще.

По словам специалистов сервиса, потребителю необходимо зайти в свой личный кабинет и выбрать опцию "отказаться от бумажного счета-сообщения". Сразу же после этого у абонента появляется возможность загрузить его электронную версию.

Для этого достаточно нажать на кнопку "загрузить счет" на странице онлайн счета и затем подтвердить загрузку, указав место для хранения на вашем устройстве.

Важно помнить, что отказ от бумажного счета-сообщения является личным решением потребителя: киевляне, которые не отказались от бумажных платежек продолжат их получать в привычном формате.

Зачем переходить на электронные квитанции

В первую очередь, такие платежки быстрее поступают к абонентам и их всегда можно просмотреть в личном кабинете на сайте "Центра коммунального сервиса". Оплатить электронные счета за коммуналку вы сможете в режиме онлайн в любое удобное время и в любом месте.

Не стоит забывать также и о том, что электронные счета помогают сохранять ресурсы окружающей среды и сокращать потребление бумаги.

Получить ответы на все интересующие абонентов вопросы и узнать более подробные инструкции можно по ссылке.

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