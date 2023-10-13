Кияни можуть отримувати комунальні рахунки по-новому: як і навіщо це робити

Жителям столиці пропонують активно відмовлятися від паперових рахунків

У Києві усі охочі можуть отримувати рахунки за комунальні послуги в електронному вигляді. І якщо раніше на формування електронного рахунку потрібно додатковий час, то зараз сервіс працює в режимі онлайн.

Про це повідомили у прес-службі "Центру комунального сервісу". Так, відмовитись від паперового рахунку-повідомлення тепер стане ще простіше.

За словами фахівців сервісу, споживачеві необхідно зайти до свого особистого кабінету та вибрати опцію "відмовитися від паперового рахунку-повідомлення". Відразу ж після цього у абонента з’являється можливість завантажити його електронну версію.

Для цього достатньо натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку і потім підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.

Важливо пам’ятати, що відмова від паперового рахунку-повідомлення є особистим рішенням споживача: кияни, які не відмовилися від паперових платіжок, продовжать їх отримувати у звичному форматі.

Навіщо переходити на електронні квитанції

Насамперед такі платіжки швидше надходять до абонентів і їх завжди можна переглянути в особистому кабінеті на сайті "Центру комунального сервісу". Сплатити електронні рахунки за комуналку ви зможете у режимі онлайн у будь-який зручний час та в будь-якому місці.

Не слід забувати також і про те, що електронні рахунки допомагають зберігати ресурси довкілля та скорочувати споживання паперу.

Отримати відповіді на всі запитання, що цікавлять абонентів, і дізнатися докладніші інструкції можна за посиланням.

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