Экономия и упрощение не прошли: почему в маршрутках Киева отказались от е-билетов

Переход на евростандарты откладывается

В городских маршрутках Киева собирались ввести электронную оплату проезда, однако данная инициатива провалилась. Как оказалось, к цифровизации проезда были не готовы перевозчики, которые привыкли к наличке.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель председателя КГГА Петр Оленич, курирующий направление цифрового развития, сферу земельных ресурсов и градостроительства. Он отметил, что в Киеве создана и реализована удобная система, которая адаптирована под потребности частных перевозчиков, однако они все-равно не спешат переходить на е-билеты.

"По закону маршруточники обязаны пользоваться валидаторами. В Киеве создана система. Более того, наша система давно адаптирована для их (частных перевозчиков. — Авт.) потребностей. Она позволяет создавать разные продукты для разных субъектов перевозки. Это касается не только метрополитена и "Киевпасстранса", а других операторов рынка перевозок. То есть разные билетные наборы для каждого перевозчика. Это уже давно реализовано. Более того, мы доделывали систему так, чтобы им сэкономить с валидаторами и упростить внедрение. Но есть определенное "но".

Они обязаны подключаться к единой системе билета, и закон предусматривает, что система билета в каждом городе должна быть одна. В то же время есть определенное нежелание или опасения перевозчиков. Они привыкли к наличке (улыбается)", — отметил куратор цифровой реформы в столице.

По словам Петра Оленича, безналичный расчет "пугает" частных перевозчиков и они опасаются проверок отчетности. Полностью отказавшись от наличных перевозчикам придется перейти на "цифру", что сделает всю их бухгалтерию прозрачной для контролирующих органов.

"Потому что "цифра" предполагает все оплаты без наличных денег. А без наличных денег — это отчеты, которые будут видеть все финансовые и контролирующие органы. Пока мы перевозчиков заманиваем, заманиваем…

Когда-то у них была аргументация: мол, очень дорогостоящее оборудование, высокая цена валидаторов. Мы нашли по Украине 6 или 8 разных производителей с продуктами разной стоимости. Сейчас уже дошло до того, что мы можем доработать программу, чтобы у водителя было тоже рабочее приложение, которое валидирует билеты из "КЦ", — объясняет Петр Оленич.

Кроме этого заместитель председателя КГГА заявил о том, что городские власти решительно настроены на то, чтобы внедрить в городских маршрутках систему электронной оплаты проезда в самое ближайшее время. По его словам, среди частных перевозчиков проводят разъяснительные работы о необходимости перехода на "цифру" и даже упростили процедуру подключения к системе информации.

"К сожалению, мы не можем принуждать маршруточников. Это — рынок, есть определенные органы, которые его контролируют. Мы проговаривали эту проблему с Укртрансбезопасностью. Там очень конструктивно настроены и нас поддерживают.

Кроме того, начали проводить разъяснительную работу среди перевозчиков, что все же необходимо подключаться к системе информации. Надеюсь, что постепенно мы их всех подключим. Но город точно технологически уже готов к этому. Мы даже упростили процедуру подключения", — резюмировал Петр Оленич.

Больше о новых IT-решениях в столице, электронных земельных торгах и попытках россиян "хакнуть" приложение "Киев цифровой" вы можете прочитать во второй части интервью с заместителем председателя КГГА Петром Оленичем, курирующим направление цифрового развития, сферу земельных ресурсов и градостроительства под названием "На каждый сейф найдется "медвежатник", — заместитель Кличко о Шулявском мосте, земельных аукционах и е-билетах в маршрутках.