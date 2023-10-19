Економія і спрощення не пройшли: чому у маршрутках Києва відмовилися від е-квитків

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У міських маршрутках Києва збиралися запровадити електронну оплату проїзду, проте ця ініціатива провалилася. Як виявилося, до цифровізації проїзду були не готові перевізники, які звикли до готівки.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" заступник голови КМДА Петро Оленич, який курирує напрямок цифрового розвитку, сферу земельних ресурсів та містобудування. Він зазначив, що в Києві створено і реалізовано зручну систему, яка адаптована під потреби приватних перевізників, проте вони все одно не поспішають переходити на е-квитки.

"По закону, маршрутники зобов'язані користуватися валідаторами. В Києві зроблена ця система. Більше того, наша система давно адаптована для їхніх (приватних перевізників. — Авт.) потреб. Вона дозволяє створювати різні продукти для різних суб'єктів перевезення. Це стосується не тільки метрополітену і "Київпастрансу", а інших операторів ринку перевезень. Тобто різні квиткові набори для кожного перевізника. Це вже давно реалізовано.

Більше того, ми доробляли систему так, щоб їм зекономити з валідаторами і спростити впровадження. Але є певне "але".

Вони зобов'язані підключатися до єдиної системи квитка, і законом передбачено, що система квитка в кожному місті має бути одна. Водночас є певне небажання або побоювання перевізників. Вони звикли до готівки (посміхається)", — зазначив куратор цифрової реформи у столиці.

За словами Петра Оленича, безготівковий розрахунок "лякає" приватних перевізників тому що вони побоюються перевірок звітності. Повністю відмовившись від готівки перевізникам доведеться перейти на "цифру", що зробить всю їхню бухгалтерію прозорою для контролюючих органів.

"Тому що "цифра" передбачає всі оплати без готівки. А без готівки — це звіти, які будуть бачити всі фінансові і контролюючі органи. Поки ж ми перевізників заманюємо, заманюємо…

Колись у них була аргументація: мовляв, дуже дороге обладнання, висока ціна валідаторів. Ми знайшли по Україні 6 чи 8 різних виробників з продуктами різної вартості. Зараз вже дійшло до того, що ми можемо доробити програму, щоб у водія був теж робочий застосунок, який валідує квитки з "КЦ"", — пояснює Петро Оленич.

Крім цього, заступник голови КМДА заявив про те, що міська влада рішуче налаштована на те, щоб запровадити в міських маршрутках систему електронної оплати проїзду найближчим часом. За його словами, серед приватних перевізників проводять роз’яснювальні роботи щодо необхідності переходу на "цифру" та навіть спростили процедуру підключення до системи інформації.

"На жаль, ми не можемо маршрутників примушувати. Це — ринок, є певні органи, які його контролюють. Ми проговорювали цю проблему з Укртрансбезпеки. Там дуже конструктивно налаштовані, нас підтримують.

Крім того, почали проводити роз'яснювальну роботу серед перевізників, що все ж таки необхідно підключатися до системи інформації. Сподіваюся, що поступово ми їх всіх підключимо. Але місто точно технологічно вже готове до цього. Навіть ми їм спростили процедуру підключення" – резюмував Петро Оленич.

Більше про нові IT-рішення у столиці, електронні земельні торги та спроби росіян "хакнути" додаток "Київ цифровий" ви можете прочитати в другій частині інтерв’ю із заступником голови КМДА Петром Оленичем, який курирує напрямок цифрового розвитку, сферу земельних ресурсів та містобудування під назвою " На кожен сейф знайдеться "ведмежатник", — заступник Кличка про Шулявський міст, земельні аукціони та е-квитки в маршрутках.