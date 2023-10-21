Сколько непригодных укрытий есть в Киеве: власти озвучили реальную цифру

Непригодные для использования помещения были "изъяты" с карты укрытий Киева

Тема безопасности и доступности укрытий во время полномасштабной войны является как никогда актуальной. Как оказалось, работа по мониторингу состояния объектов Фонда защитных сооружений Киева ведется постоянно.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью "ТСН". Он отметил, что все непригодные для пребывания людей укрытия были "сняты с карты укрытий Киева".

Также чиновник отметил, что все укрытия в столице постоянно проверяются и инспектируются соответствующими органами. Это позволяет властям понять и оценить реальное состояние защитных сооружений в Киеве. При выявлении проблем убежища доукомплектовуются всем необходимым и приводятся в надлежащее состояние.

"Работа по объектам Фонда защитных сооружений Киева ведется постоянно. Была проведена инспекция имеющихся укрытий и убежищ, позволившая понять объективную ситуацию с защитными сооружениями в столице. Непригодные объекты сняли с учета и изъяли с карты укрытий Киева. Таких было примерно тысячу. Это укрытия разных форм собственности, которые по техническим или другим причинам не могут использоваться населением.

Ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к ним для гражданского населения. Продолжается их доукомплектование всем необходимым: средства пожаротушения, аптечки, вода, места для сидения и прочее. Чтобы люди во время воздушных тревог чувствовали себя безопасно и в комфорте", — сообщил Сергей Попко.

Кроме этого глава Киевской городской военной администрации заявил, что власти постоянно наращивают фонд защитных сооружений в столице. В Киеве регулярно проводятся инспекции подземных пространств, которые могут использоваться в качестве укрытий. Такие объекты в дальнейшем могут быть переоборудованы под простейшие укрытия и таким образом значительно большее количество людей сможет находиться в безопасности.

"Мы принимаем меры по наращиванию фонда защитных сооружений. В Киеве проведено обследование помещений подземного пространства для использования в качестве укрытий. По итогам работы, комиссиями РГА определено около 700 сооружений, которые рекомендованы как самые простые укрытия. Благодаря им мы можем значительно увеличить количество мест, потому что укрытия имеют значительные площади и способны принять существенное количество людей. На сегодняшний день в Фонде защитных сооружений учитывается почти четыре с половиной тысячи объектов гражданской защиты.

Но работа не останавливается. Мы постоянно ведем переговоры с большим и средним бизнесом о возможном использовании их подземного пространства (например, подземных паркингов) в качестве простейших укрытий", — резюмировал Сергей Попко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что власти Киева высказались по поводу установки главной елки страны в Киеве. Отмечается, что подходить к данному вопросу следует очень взвешенно, так как могут возникнуть различные форс-мажоры.