В Киевской области водительница на полной скорости влетела в пешеходов (фото)

Всех пострадавших госпитализировали

В понедельник, 23 октября, в Киевской области произошло масштабное ДТП. Так, автоледи за рулем легкового автомобиля сбила прохожих и протаранила припаркованное неподалеку авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Авария произошла на одной из улиц города Переяслав, что в Бориспольском районе Киевской области.

Как оказалось, 36-летняя женщина, которая находилась за рулем Chevrolet внезапно потеряла сознание и совершила наезд на пешеходов. Во время управления авто ей стало плохо и она утратила контроль над транспортным средством.

Фото с места происшествия

В результате произошедшего легковушка вылетела на "встречку", а затем и на тротуар, где наехала на двух пешеходов. После этого авто врезалось в припаркованный неподалеку автомобиль.

В результате ДТП пострадала 43-летняя прохожая, а также водитель легковушки — их госпитализировали. По данному факту компетентными органами проводится расследование.

Фото с места происшествия

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что стали известны новые подробности ДТП на блокпосту при въезде в Киев, в результате которого погиб военнослужащий. СМИ узнали, кто находился за рулем легкового автомобиля.