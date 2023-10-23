На Київщині водійка на повній швидкості влетіла в пішоходів (фото)

Усіх постраждалих госпіталізували

У понеділок, 23 жовтня, на Київщині сталася масштабна ДТП. Так, автоледі за кермом легкового автомобіля збила перехожих і протаранила припарковане неподалік авто.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. Аварія сталася на одній із вулиць міста Переяслав, що у Бориспільському районі Київської області.

Як виявилося, 36-річна жінка, яка знаходилася за кермом Chevrolet, раптово знепритомніла і здійснила наїзд на пішоходів. Під час керування авто їй стало погано, і вона втратила контроль над транспортним засобом.

Фото з місця події

В результаті легковик, що стався, вилетів на "зустрічку", а потім і на тротуар, де наїхав на двох пішоходів. Після цього авто врізалося у припаркований неподалік автомобіль.

Внаслідок ДТП постраждала 43-річна перехожа, а також водій легковика — їх госпіталізували. За цим фактом компетентними органами проводиться розслідування.

Фото з місця події

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що стали відомі нові подробиці ДТП на блокпосту під час в’їзду до Києва, внаслідок якого загинув військовослужбовець. ЗМІ дізналися, хто перебував за кермом легкового автомобіля.