На Киевщине пропал подросток, который сбежал из больницы: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

В пятницу, 3 ноября, к правоохранителям за помощью обратился мужчина, который просил помощи в поисках его пропавшего 15-летнего сына Максима Матийка. Мальчик самовольно покинул больницу в Глевахе, где проходил лечение, и ушел в неизвестном направлении.

В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных тоже просят помочь в поисках пропавшего мальчика.

Известно, что 15-летний подросток является уроженцем села Исайки Киевской области. Он проходил лечение в одной из больниц Глевахи, откуда самовольно ушел и после этого пропал. Его местонахождение на данный момент не установлено.

Приметы парня: рост — 140 сантиметров, худощавого телосложения, на голове шрам, выглядит на 10 лет.

Был одет: светло-зеленый спортивный костюм, черные кроссовки.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на спецлинию "102"!

Глеваха: здесь расположена больница, из которой сбежал парень.

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