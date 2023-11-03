На Київщині зник підліток, який втік із лікарні: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

У п’ятницю, 3 листопада, до правоохоронців за допомогою звернувся чоловік, який просив допомоги у пошуках його зниклого 15-річного сина Максима Матійка. Хлопчик самовільно залишив лікарню у Глевасі, де проходив лікування, та пішов у невідомому напрямку.

Наразі пошуками підлітка займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих також просять допомогти у пошуках зниклого хлопчика.

Відомо, що 15-річний підліток є уродженцем села Ісайки, що на Київщині. Він проходив лікування в одній із лікарень Глевахи, звідки самовільно пішов і після цього зник. Його місцезнаходження наразі не встановлено.

Прикмети хлопця: зріст — 140 сантиметрів, худорлявої тілобудови, на голові шрам, виглядає на 10 років.

Був одягнутий: світло-зелений спортивний костюм, чорні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити на спецлінію "102"!

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