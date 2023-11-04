В Киеве неизвестные выбросили в мусорный бак домашних животных: питомцам ищут новый дом (фото)

Животных спасли волонтеры

На днях в одном из районов Киева люди обнаружили в мусорном контейнере пластиковый пакет с животными. На место происшествия прибыли сотрудники Команды спасения животных столицы и отвезли питомцев к ветеринару.

Об этом сообщается на официальной странице Kyiv Animal Rescue Group в Фейбук. К счастью, найденные животные оказались полностью здоровыми. На данный момент волонтеры подыскивают им новый дом.

Известно, что в мусорном контейнере киевляне обнаружили пакет в котором находился декоративный кролик и красноухая черепаха. Неравнодушные граждане позвонили волонтерам, которые доставили животных в больницу.

Как оказалось, кролик и черепаха — ухоженные, достаточно упитанные и полностью здоровые. Они явно домашние, однако, по непонятным причинам, люди решили избавиться от них таким страшнім способом.

На данный момент волонтеры пытаются найти для кролика и черепахи новых любящих хозяев. Всех желающих приютить животных просят обращаться по следующему номеру телефона: 098-844-79-37.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей резко негативно отреагировали на поступок людей, которые решились выбросить в мусорный контейнер беззащитных животных.

В комментариях под постом украинцы отметили, что "это окончательная деградация человека" и такие действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киевской области живодеры расстреляли собаку. Сообщается, что в собаку стреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел в Броварах по улице Черных Запорожцев. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей, однако злоумышленникам удалось скрыться. Раненое животное доставили в ветеринарную клинику, однако спасти собаку врачам не удалось.