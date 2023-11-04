У Києві невідомі викинули у сміттєвий бак тварин: малечі шукають новий будинок (фото)

Тварин, на щастя, врятували волонтери

Днями в одному з районів Києва люди виявили у сміттєвому контейнері пластиковий пакет із тваринами. На місце події прибули співробітники Команди порятунку тварин столиці та відвезли тваринок до ветеринара.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Фейбук. На щастя, знайдені тварини виявилися цілком здоровими. Наразі волонтери підшукують їм новий будинок.

Відомо, що у сміттєвому контейнері кияни виявили пакет, у якому знаходився декоративний кролик та червоновуха черепаха. Небайдужі громадяни зателефонували волонтерам, які доправили тварин до лікарні.

Як виявилося, кролик та черепаха — доглянуті, досить вгодовані та цілком здорові. Вони явно домашні, проте, з незрозумілих причин, люди вирішили їх позбутися таким звірячим шляхом.

На даний момент волонтери намагаються знайти для кролика та черепахи нових люблячих господарів. Усіх бажаючих дати притулок тваринам просять звертатися за наступним номером телефону: 098-844-79-37.

Варто зазначити, що користувачі соціальних мереж різко негативно відреагували на вчинок людей, які зважилися викинути у контейнер для сміття беззахисних тварин.

У коментарях під постом українці зазначили, що "це остаточна деградація людини" і такі дії мають бути покарані за всією суворістю закону.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині жителі розстріляли собаку. Повідомляється, що у собаку стріляли із пневматичної зброї. Інцидент стався у Броварах на вулиці Чорних Запорожців. Очевидці події викликали правоохоронців, проте зловмисникам вдалося втекти. Поранену тварину доставили до ветеринарної клініки, проте врятувати собаку лікарям не вдалося.