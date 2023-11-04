В киевском отеле произошла стрельба: подробности и фото

В отеле проводятся следственные действия

В субботу, 4 ноября, на территории отеля, расположенного в Печерском районе Киева, прозвучали выстрелы. Как оказалось, конфликт со стрельбой произошел между постояльцами.

Злоумышленник совершил несколько выстрелов в своего оппонента и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что конфликт произошел в холле отеля, расположенного по улице Эспланадной, что в Печерском районе столицы. Так, между компанией и неизвестным им ранее мужчиной внезапно произошел конфликт.

В ходе словестной перепалки злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. Пострадавший получил ранение в ногу. К счастью, пистолет оказался травматическим, а не боевым.

Предполагаемое орудие преступления

В Киеве была проведена специальная полицейская операция и все наряды полиции были ориентированы на розыск авто на котором скрылся злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось в течение часа задержать стрелка.

В этом районе произошла стрельба

Во время санкционированного обыска авто, следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления — травматический пистолет. Преступник был задержан.

Как оказалось, стрельбу в отеле открыл уроженец Одесской области 1990 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины: "Хулиганство". Стрелку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Стрелка задержали

Предполагаемое орудие преступления

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве расстреляли авто адвоката: стало известно его имя (эксклюзивные подробности от редакции). Так, в Шевченковском районе Киева неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Range Rover, принадлежащему столичному частному адвокату. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пулю и три гильзы от патронов калибра 9 мм. При этом на лобовом стекле автомобиля силовики обнаружили 6 пулевых повреждений и вмятину на капоте.