У київському готелі сталася стрілянина: подробиці та фото

У готелі проводяться слідчі дії

У суботу, 4 листопада, на території готелю, що знаходиться у Печерському районі Києва, пролунали постріли. Як виявилося, конфлікт зі стріляниною стався між мешканцями.

Зловмисник здійснив кілька пострілів у свого опонента і втік з місця події. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що конфлікт стався у холі готелю, розташованого на вулиці Еспланадній, що у Печерському районі столиці. Так, між компанією та невідомим їм раніше чоловіком раптово спалахнула сварка. У ході словесного конфлікту зловмисник дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік свого опонента.

Потерпілий зазнав поранення в ногу. На щастя, пістолет виявився травматичним, а не бойовим.

Ймовірне знаряддя вчинення злочину

У Києві було проведено спеціальну поліцейську операцію і всі наряди поліції були орієнтовані на розшук авто, на якому втік зловмисник.

Під час проведення опративно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося протягом години затримати стрільця.

Як виявилося, стрілянину в готелі розпочав уродженець Одещини 1990 року народження.

У цьому районі сталася стрілянина

Під час санкціонованого обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет. Злочинця було затримано.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК України: "Хуліганство".

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Стрілка затримали

Ймовірне знаряддя вчинення злочину

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві розстріляли авто адвоката : стало відомо його ім’я (ексклюзивні подробиці від редакції). Так, у Шевченківському районі Києва невідомі зробили кілька пострілів автомобілем Range Rover, що належить столичному приватному адвокату. З місця події слідчо-оперативна група вилучила кулю та три гільзи від патронів калібру 9 мм. При цьому на лобовому склі автомобіля силовики виявили 6 кульових пошкоджень та вм’ятину на капоті.