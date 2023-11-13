В киевском канале выловили рыбу-мутанта (фотофакт)

Особь выглядит устрашающе и имееет необычный окрас

В Русановском канале, который находится в Днепровском районе Киева, рыбакам удалось выловить рыбу — мутанта, которая выглядит достаточно необычно. Экземпляр имеет большую голову, длинный хвост и множественные плавники.

Фотографией жуткой рыбы поделились в Телеграм-канале "Киев INFO". Определить вид жителя канала оказалось затруднительно, так как рыба не похажа на известных науке особей.

Так, в Русановском канале, который окружает жилой массив Русановка, была обнаружена жуткая рыба черного цвета. Отдаленно она напоминает речного бычка, однако ее размеры в разы превышают размер среднестатистической особи.

Какую именно приманку использовали рыбаки и что за рыбу удалось выловить в водах канала — остается загадкой.

Русановский канал

Стоит отметить, что длина Русановского канала составляет 2 километра 700 метров, ширина — около 40 метров, глубина — 3—4 метра. Создан он был во второй половине 60-х годов XX века во время строительства жилого массива Русановка.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском парке выловили гигантскую рыбу. В Голосеевском парке столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.

Какую приманку и снасти использовал мужчина — неизвестно. Стоит отметить, что поймать такой огромный экземпляр в городском парке — это реальная удача.