У київському каналі виловили рибу-мутанта (фотофакт)

Особь виглядає жахливо і має незвичайне забарвлення

У Русанівському каналі, що у Дніпровському районі Києва, рибалкам вдалося виловити рибу — мутанта, яка виглядає досить незвичайно. Екземпляр має велику голову, довгий хвіст і множинні плавці.

Фотографією моторошної риби поділилися у Телеграм-каналі "Київ INFO". Визначити вид мешканця каналу виявилося важко, тому що риба не схожа на відомих науці особин.

Так, у Русанівському каналі, що оточує житловий масив Русанівка, було виявлено моторошну рибу чорного кольору. Віддалено вона нагадує річкового бичка, проте її розміри у рази перевищують розмір середньостатистичної особини.

Яку саме приманку використовували рибалки та що за рибу вдалося виловити у водах каналу – залишається загадкою.

Русанівський канал

Варто зазначити, що довжина Русанівського каналу становить 2 кілометри 700 метрів, ширина – близько 40 метрів, глибина – 3-4 метри. Створено його було в другій половині 60-х років XX століття під час будівництва житлового масиву Русанівка.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в київському парку виловили гігантську рибу. У Голосіївському парку столиці чоловікові вдалося впіймати на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.

Яку приманку та снасті використав чоловік – невідомо. Слід зазначити, що зловити такий величезний екземпляр у міському парку — це справжня удача.