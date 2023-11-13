В Киеве мать сажает ребенка в мусорник и заставляет рыться в отходах (фото)
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Поведение женщины насторожило киевлян
В Деснянском районе Киева люди обратили внимание на мать с сыном, которые стояли возле мусорных контейнеров с большими мешками и пакетами. В какой-то момент женщина посадила ребенка в мусорник и заставила его голыми руками перебирать отходы.
Об этом инциденте сообщается на сайте "Большой Киев" со ссылкой на соцсети. Как оказалось, у женщины есть несколько детей с которыми ее часто замечают на Троещине.
Так, средь бела дня мать посадила своего малолетнего ребнка в мусорный контейнер и заставила его искать там пластиковые бутылки. Мальчик подавал тару матери, а она складывала ее в большой пакет. Скорее всего женщина относит пластик в пункты приема вторсырья и получает за это деньги.
Пользователи соцсетей отметили, что женщину часто можно встретить на Троещине. Также сообщается, что у нее есть еще дочь.
Сбором вторсырья, по информации из соцсетей, мать с детьми занимаются достаточно давно и их хорошо знают местные жители, которым приходится регулярно наблюдать, как мать заставляет своих отпрысков рыться в мусоре.
Женщина, при этом, с невозмутимым видом стоит возле мусорного контейнера и ждет пока дети закончат перебирать отходы.
Будем надеяться, что данным инцидентом заинтересуются компетентные органы и представители Службы по делам детей и семьи проведут расследование.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве неизвестные выбросили в мусорный бак домашних животных: питомцам ищут новый дом. В одном из районов Киева люди обнаружили в мусорном контейнере пластиковый пакет с животными. На место происшествия прибыли сотрудники Команды спасения животных столицы и отвезли питомцев к ветеринару.