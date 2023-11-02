Не выбрасывайте: три напитка, которые можно приготовить из ингредиента, который чаще всего уходит в мусор
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Мало кто знает о таком использовании
Если вы планируете выпечку с яблоками, например ароматную шарлотку, это требует особой подготовки фруктов. Прежде чем класть яблоки, их нужно нарезать и почистить.
Большинство кулинаров сразу выбрасывают шелуху. Однако не торопитесь это делать. Их можно использовать для приготовления самых вкусных напитков: чая, компота или киселя. Об этом рассказали на Pixelinform.
Яблочный чай
Яблочную шкурку можно заварить вместе с заваркой или на ее основе создать собственный микс. Вкус, который в ней прячется, прекрасно сочетается с такими ингредиентами, как лимонная цедра, шиповник, мята или мелисса.
Компот
Пожалуй, сварить компот – это самый очевидный способ использования яблочной кожуры. Перед этим ее можно подсушить в духовке на низких температурах – будет очень ароматно. В кипящую воду закиньте несколько горстей сушеной шелухи, варите в течение нескольких минут, а затем снимите с огня. Лучше оставить накрытую кастрюлю на ночь, а уже потом начинать дегустацию.
Кисель
На основе компота, приготовленного по вышеописанному рецепту, можно сделать отличный ароматный яблочный кисель. Для этого настоянный компот процеживаем через марлю и снова отправляем на огонь. Добавляем сахар и крахмал, разведенный в отдельном сосуде с холодной водой. Когда закипит, можно выключать огонь. Остывший напиток очень густым и вкусным.
Выберите тот способ, который вам нравится больше всего. Также мы рассказывали, как выбрать спелую и не вязкую хурму.