Не выбрасывайте: три напитка, которые можно приготовить из ингредиента, который чаще всего уходит в мусор

Мало кто знает о таком использовании

Если вы планируете выпечку с яблоками, например ароматную шарлотку, это требует особой подготовки фруктов. Прежде чем класть яблоки, их нужно нарезать и почистить.

Большинство кулинаров сразу выбрасывают шелуху. Однако не торопитесь это делать. Их можно использовать для приготовления самых вкусных напитков: чая, компота или киселя. Об этом рассказали на Pixelinform.

Яблочный чай

Яблочную шкурку можно заварить вместе с заваркой или на ее основе создать собственный микс. Вкус, который в ней прячется, прекрасно сочетается с такими ингредиентами, как лимонная цедра, шиповник, мята или мелисса.

Компот

Пожалуй, сварить компот – это самый очевидный способ использования яблочной кожуры. Перед этим ее можно подсушить в духовке на низких температурах – будет очень ароматно. В кипящую воду закиньте несколько горстей сушеной шелухи, варите в течение нескольких минут, а затем снимите с огня. Лучше оставить накрытую кастрюлю на ночь, а уже потом начинать дегустацию.

Кисель

На основе компота, приготовленного по вышеописанному рецепту, можно сделать отличный ароматный яблочный кисель. Для этого настоянный компот процеживаем через марлю и снова отправляем на огонь. Добавляем сахар и крахмал, разведенный в отдельном сосуде с холодной водой. Когда закипит, можно выключать огонь. Остывший напиток очень густым и вкусным.

Выберите тот способ, который вам нравится больше всего. Также мы рассказывали, как выбрать спелую и не вязкую хурму.