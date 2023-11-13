У Києві мати саджає дитину в смітник і змушує ритися у відходах (фото)

Поведінка жінки насторожила киян

У Деснянському районі Києва люди звернули увагу на матір із сином, які стояли біля сміттєвих контейнерів. Якоїсь миті жінка посадила дитину в смітник і змусила її голими руками перебирати відходи.

Про цей інцидент повідомляється на сайті "Великий Київ" із посиланням на соцмережі. Як виявилось, у жінки є кілька дітей, з якими її часто помічають на Троєщині.

Так, серед білого дня мати посадила свою малолітню дитину у сміттєвий контейнер і змусила її шукати там пластикові пляшки. Хлопчик подавав тару матері, а вона складала її у великий пакет. Швидше за все жінка відносить пластик до пунктів прийому вторинної сировини і отримує за це гроші.

Хлопчик опинився по коліно у смітті

Користувачі соцмереж відзначили, що жінку часто можна зустріти на Троєщині. Також повідомляється, що вона ще має доньку.

Збором вторинної сировини, за інформацією із соцмереж, мати з дітьми займаються досить давно і їх добре знають місцеві жителі, яким доводиться регулярно спостерігати, як мати змушує своїх дітей ритися у смітті.

Жінка, при цьому, з незворушним виглядом стоїть біля сміттєвого контейнера і чекає поки діти закінчать перебирати відходи.

Будемо сподіватися, що даним інцидентом зацікавляться компетентні органи і представники Служби у справах дітей та сім'ї проведуть розслідування.

Реакція користувачів соцмереж

Хлопчик перебирає сміття у баку

Хлопчик перебирає сміття у баку

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві невідомі викинули у сміттєвий бак хатніх тварин: вихованцям шукають новий будинок. В одному з районів Києва люди виявили у сміттєвому контейнері пластиковий пакет із тваринами. На місце події прибули співробітники Команди порятунку тварин столиці та відвезли черепаху то хатнього кроля до ветеринара.