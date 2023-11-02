Не викидайте: три напої, які можна приготувати з інгредієнта, який найчастіше йде в сміття

Мало хто знає про таке використання

Якщо ви плануєте випічку з яблуками, приміром, ароматну шарлотку, це потребує особливої підготовки фруктів. Перш ніж класти яблука, їх потрібно буде нарізати та почистити.

Більшість кулінарів одразу викидають лушпиння. Однак не поспішайте це робити. Натомість їх можна використати їх для приготування найсмачніших напоїв: чаю, компоту або киселю. Про це розповіли на Pixelinform.

Яблучний чай

Яблучну шкірку можна заварити разом із заваркою або на її основі створити власний мікс. Смак, який в ній ховається, чудово поєднується з такими інгредієнтами, як лимонна цедра, шипшина, м’ята або меліса.

Компот

Мабуть, зварити компот — це найочевидніший спосіб використання яблучної шкірки. Перед цим її можна підсушити в духовці на низьких температурах — буде дуже ароматно. У киплячу воду закиньте кілька жмень сушеного лушпиння, варіть впродовж кількох хвилин, а потім зніміть з вогню. Найкраще залишити накриту кришкою каструлю на ніч, а вже потім починати дегустацію.

Кисіль

На основі компоту, приготованого за вищеописаним рецептом, можна зробити чудовий ароматний яблучний кисіль. Для цього настояний компот проціджуємо через марлю і знову відправляємо на вогонь. Додаємо цукор і крохмаль, розведений в окремій посудині з холодною водою. Коли закипить — можна вимикати вогонь. Охололий напій дуже густим та дуже смачним.

Оберіть той спосіб, який вам подобається найбільше. Також ми розповідали, як обрати стиглу та не в’язку хурму.