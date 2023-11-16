На Киевщине учащийся лицея сливал позиции ВСУ врагам: суд озвучил приговор

Подросток лишь частично признал свою вину

Несовершеннолетний житель Обухова через Telegram намеренно передавал агентам ФСБ данные о дислокации ВСУ, расположении блокпостов и занимался видеофиксацией военных объектов. Все данные он "сливал" врагам и получал за это денежное вознаграждение.

Обуховский райсуд Киевской области признал учащегося профессионального колледжа виновным в совершении преступления против основ нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Известно, что в период с 9 по 13 марта текущего года несовершеннолетний парень добровольно фиксировал на камеру своего мобильного телефона военные объекты в городе Обухов Киевской области. Он фотографировал Обуховскую районную госадминистрацию, военкомат и Обуховское райуправление ГСЧС в Киевской области.

В его задачи входило фиксировать наличие возле этих зданий наблюдательных пунктов и блокпостов. Также он отслеживал входы и выходы с территорий военных объектов, пребывание там военных, выезд и въезд автомобилей, передвижение техники. Всю полученную информацию парень сливал агентам ФСБ через Telegram.

За свою противоправную деятельность юноша получал денежное вознаграждение — средства поступали на его личную банковскую карту. В частности, сообщается, что за съемки военкомата он получил 3700 гривен.

Обухов

Во время судебного заседания по данному делу учащийся профессионального лицея признал свою вину лишь частично, говоря о том, что он совершил большую ошибку и сожалеет о содеянном.

По словам парня, он искал подработку в Telegram. В какой-то момент с ним связалась девушка и предложила предоставлять третьим лицам информацию о военной технике в городе Обухов за денежное вознаграждение. Парень согласился и начал выполнять "задания" — сниматьи на камеру мобильного телефона военные объекты.

Суд рассмотрел данное дело и признал парня виновным сразу по нескольким статьям УК Украины. Ему инкреминировали совершение преступления против основ национальной безопасности Украины и несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Взяв во внимание положительные характеристики парня от его отчима, учителей, знакомых и тренера по буксу ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Стоит отметить, что за данные преступления по закону ему грозил срок от 8 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что предатель провел технику оккупантов в окрестности Киева. Так, в первые дни полномасштабного вторжения агент ФСБ на собственном авто "сопроводил" из Сумской области в окрестности Киева колонну вражеской техники. Благодаря действиям преступника на Киевщину прибыло более 100 единиц танков, бронетранспортеров и самоходных артеллирийских установок.