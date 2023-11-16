На Київщині учень ліцею зливав позиції ЗСУ ворогам: суд озвучив вирок

Підліток лише частково визнав свою провину

Неповнолітній мешканець Обухова через Telegram навмисно передавав агентам ФСБ дані про дислокацію ЗСУ та розташування блокпостів, а також займався відеофіксацією військових об’єктів. Всі дані він "зливав" ворогам та отримував за це грошову винагороду.

Обухівський райсуд Київської області визнав учня професійного коледжу винним у скоєнні злочину проти основ нацбезпеки України. Про це повідомляється на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомо, що з 9 по 13 березня поточного року неповнолітній хлопець добровільно фіксував на камеру свого мобільного телефону військові об’єкти у місті Обухів Київської області. Він фотографував Обухівську районну держадміністрацію, військкомат та Обухівське райуправління ДСНС у Київській області.

До його завдань входило фіксувати наявність біля цих будівель спостережних пунктів, укріплень та блокпостів. Також він відстежував входи та виходи на територіях військових об’єктів, перебування там військових, виїзд та в’їзд автомобілів, пересування техніки. Всю отриману інформацію хлопець зливав агентам ФСБ через Telegram.

За свою протиправну діяльність юнак отримував грошову винагороду — кошти надходили на його особисту банківську карту. Зокрема, повідомляється, що за зйомки військкомату він отримав 3700 гривень.

Обухів

Під час судового засідання по цій справі учень професійного ліцею визнав свою провину лише частково, говорячи про те, що він зробив велику помилку та шкодує про вчинене.

За словами хлопця, він шукав підробіток у Telegram. Якогось моменту з ним зв’язалася дівчина і запропонувала надавати третім особам інформацію про військову техніку в місті Обухів за грошову винагороду. Хлопець погодився і почав виконувати "завдання" — знімати на камеру мобільного телефону об’єкти на які йому вказували куратори.

Суд розглянув цю справу та визнав хлопця винним одразу за кількома статтями КК України. Йому інкремінували вчинення злочину проти основ національної безпеки України та несанкціоноване розповсюдження інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів до України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Взявши до уваги позитивні характеристики від вітчима хлопця, його вчителів, знайомих та тренера з буксу йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років. Варто зазначити, що за дані злочини, згідно із законом, йому загрожував термін від 8 до 12 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що зрадник провів техніку окупантів на околиці Києва. Так, у перші дні повномасштабного вторгнення агент ФСБ на власному авто "супроводив" із Сумської області на околиці Києва колону ворожої техніки. Завдяки діям злочинця на Київщину прибуло понад 100 одиниць танків, бронетранспортерів та самохідних артелірійських установок.