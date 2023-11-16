В Киеве мощно горели СТО и автомобили: в полиции выдвинули версию (фото)

По даннму факту открыто уголовное производство

Ранним утром в четверг, 16 ноября, в Дарницком районе Киева вспыхнул масштабный пожар на территории станции техобслуживания. Во время ликвидации возгорания в помещении был обнаружен пострадавший, который отравился угарным газом.

На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители. Следователи предварительно установили, что пожар возник из-за целенаправленного поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что двухэтажное здание СТО, расположенное по улице Харченко, охватил огонь. Бойцы ГСЧС прибыли на вызов и принялись ликвидировать возгорание. Им понадобилось более часа, чтобы потушить пожар, который охватил площадь более 100 квадратных метров.

Пожарные ликвидируют возгорание

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в одном из помещений мужчину, который получил острое отравление угарным газом. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков.

Как сообщается, огонь повредил значительную часть помещений СТО, а также пять автомобилей, которые стояли в ангаре на территории станции.

В ходе проведения следственно — оперативных мераприятий специалисты предварительно установили, что возгоарние на СТО не было случайностью — здесь произошел поджог. По данному факту было возбуждено уголовное производство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве вспыхнул серьезный пожар на Радиорынке — там горел автосервис. Возгорание возникло в одном из авто на сервисе, а затем пламя перекинулось на горючие материалы, которые находились в здании. К медикам за помощью обратился работник СТО с незначительными ожогами лица, но от госпитализации отказался.